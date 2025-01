Risacher et Yabusele n’empêchent pas les défaites d’Atlanta et Philadelphie

Outre la victoire des Wizards d’Alexandre Sarr et celle de New York contre Utah, sans pour autant que Pacôme Dadiet ne joue, Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele ont démarré l’année 2025 par une défaite avec Atlanta et Philadelphie.

Zaccharie Risacher en apprentissage malgré la défaite d’Atlanta

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), le numéro 1 de la dernière draft NBA, continue de montrer ses qualités individuelles malgré une nouvelle défaite des Hawks contre les Denver Nuggets (139-120). Utilisé pendant 32 minutes, le rookie français a inscrit 13 points (6/12 aux tirs, 1/6 à 3-points), pris 3 rebonds et délivré 2 passes.

Dans un match dominé par Nikola Jokic, auteur d’un nouveau triple-double (23 points, 17 rebonds, 15 passes), Risacher a tout de même brillé sur une séquence, éliminant Christian Braun avec une belle feinte près du cercle. Cependant, la défense collective d’Atlanta a été débordée par le jeu fluide des Nuggets, qui ont totalisé 44 passes décisives et inscrit 115 points en seulement trois quart-temps.

Zacch's footwork is beyond his years pic.twitter.com/hFGRMnUKDA — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 2, 2025

Les Hawks, qui restaient sur une série de quatre victoires consécutives, voient leur élan stoppé avant un déplacement à Los Angeles pour affronter les Lakers vendredi.

Guerschon Yabusele combatif mais battu avec Philadelphie

De son côté, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans), titularisé en l’absence de Joel Embiid, n’a pas pu empêcher la défaite des Sixers à Sacramento (113-107). L’intérieur français a inscrit 8 points, capté 1 rebond, donné 3 passes décisives et réalisé un contre spectaculaire, mais celui-ci a été annulé pour goaltending à 33 secondes de la fin.

Les Sixers, qui menaient encore 107-100 à 3 minutes 15 du terme, ont encaissé un cinglant 15-0 dans les dernières minutes. Malik Monk (20 points) et De’Aaron Fox (35 points) ont mené cette remontée spectaculaire pour les Kings. Domantas Sabonis a également pesé avec 17 points et 21 rebonds, dont 9 offensifs.

Philadelphie (13-18) devra rebondir rapidement avec un déplacement à Golden State dès jeudi soir, tandis que Sacramento (15-19) tentera de confirmer face à Memphis vendredi