Alex Sarr en double-double, Coulibaly malade : les Wizards signent leur 6e victoire

Les Washington Wizards poursuivent leur embellie en NBA avec une sixième victoire cette saison, en dominant les Chicago Bulls 125-107. Si la franchise de la capitale reste lanterne rouge à l’Est (6-25), elle montre des signes encourageants depuis décembre.

Alexandre Sarr en double-double

Le rookie français Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a une nouvelle fois marqué les esprits avec un double-double (11 points, 10 rebonds) en seulement 25 minutes. Ce troisième double-double de la saison a été ponctué d’actions spectaculaires, notamment un alley-oop servi par Kyle Kuzma et conclu par un dunk énergique. Sarr a également distribué cinq passes décisives, illustrant son intelligence de jeu, notamment sur pick-and-roll.

ROOK TOOK FLIGHT ✈️ pic.twitter.com/7VrFGwZzVE — Washington Wizards (@WashWizards) January 2, 2025

Actuellement classé deuxième dans la course au titre de Rookie of the Year (ROY) derrière Yves Missi (La Nouvelle Orléans), Sarr continue de justifier son statut de numéro 2 de la draft 2024. Sa polyvalence et son impact des deux côtés du terrain en font un des éléments prometteurs pour l’avenir des Wizards.

Bilal Coulibaly contraint de quitter le terrain

L’autre Français de l’effectif, Bilal Coulibaly, a dû quitter ses coéquipiers après seulement huit minutes de jeu. Malade, le vice-champion olympique n’est pas revenu en jeu, laissant ses coéquipiers compenser son absence.

Jordan Poole en leader offensif

Jordan Poole a encore porté l’attaque des Wizards avec 30 points, dont six tirs à 3-points. Il a enchaîné une cinquième rencontre consécutive à plus de 25 points, sa meilleure série en carrière. Cette montée en puissance de Poole coïncide avec la meilleure période des Wizards cette saison, notamment à domicile où ils affichent un bilan de 4-6 depuis début décembre.

Threw the first Poole Party of 2025 🌊 🌟 Vote All-Star: https://t.co/d5p69h4Wzq pic.twitter.com/8Uk47GUXic — Washington Wizards (@WashWizards) January 2, 2025

Les Bulls dépassés

Du côté de Chicago, Zach LaVine a inscrit 32 points, bien aidé par Coby White (17 points) et Nikola Vucevic (12 points, 13 rebonds). Mais les 20 pertes de balle et une adresse extérieure catastrophique (29,8 % à 3-points) ont plombé les espoirs des Bulls, qui n’ont jamais réellement inquiété Washington après le deuxième quart-temps.

Perspectives

Wizards : Ils se déplacent vendredi à La Nouvelle Orléans pour affronter les Pelicans de Yves Missi dans ce qui pourrait être un duel intéressant entre les deux meilleurs rookies de la saison.

: Ils se déplacent vendredi à La Nouvelle Orléans pour affronter les Pelicans de Yves Missi dans ce qui pourrait être un duel intéressant entre les deux meilleurs rookies de la saison. Bulls : Ils recevront les Knicks samedi, un match crucial pour tenter de rester dans la course aux playoffs. Chicago affiche un bilan de 15-19.

Avec un Jordan Poole en feu et un Alexandre Sarr en constante progression, les Wizards montrent enfin des signes de vie dans une saison jusque-là difficile.