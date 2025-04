Risacher finaliste pour le rookie de l’année en NBA, pas Alex Sarr

Sans surprise, Zaccharie Risacher a été nominé parmi les finalistes pour le titre de rookie de l’année en NBA. Ses opposants pour cette distinction sont le meneur de jeu des Spurs Stephon Castle et l’ailier de Memphis Jaylen Wells.

Complete list of awards finalists for the 2024-25 NBA regular season ⬇️ pic.twitter.com/4bgbfQpohT — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2025

Le n°1 de la Draft NBA 2024, Zaccharie Risacher, va-t-il voir sa saison rookie être récompensée d’un trophée individuel ? L’ex de l’ASVEL et de la JL Bourg a en tout cas tout fait pour, clôturant sa première saison régulière en NBA avec 12,6 points à 45% aux tirs dont 35% à 3-points, 3,6 rebonds, 1,2 passe décisive pour 1,2 ballon perdu en 24 minutes de jeu en moyenne. Son compatriote Alexandre Sarr n’a pas été sélectionné, lui qui a pourtant réalisé un bel exercice également (13 points et 6,5 rebonds de moyenne) mais qui a certainement pâti du bilan collectif désastreux des Washington Wizards (le 2e plus mauvais de toute la NBA).

Pas de Wembanyama ni de Gobert pour le titre de Défenseur de l’année

La NBA a révélé l’ensemble des finalistes pour les sept trophées individuels décernés au terme de la saison régulière. Pour le trophée de MVP, l’on retrouve un trio sans joueur américain, avec le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), le Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets) et le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Déjà salué par ses pairs, Kenny Atkinson est en concurrence avec Ime Udoka (Houston Rockets) et J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) pour le titre d’entraîneur de l’année. Enfin, Victor Wembanyama est absent des finalistes pour le Défenseur de l’année, en raison d’un nombre de matchs disputés insuffisant, tandis que le quadruple vainqueur Rudy Gobert n’a pas été nominé non plus.