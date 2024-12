Risacher impuissant face à un grand Jokic, Yabusele dans le cinq avec Embiid et George

Ces deux derniers soirs en NBA, Nikola Jokic se plaît à deux choses : inscrire d’énormes cartons de points… et stopper les séries des équipes adverses. Après avoir inscrit 56 points mais avoir permis aux Wizards d’enrayer leur cascade de défaites à 16, le Joker a planté 48 points contre les Hawks qui restaient pourtant sur 6 victoires de rang.

104 points pour Nikola Jokic… en deux matchs !

Dans une franchise du Colorado toujours dépourvue de son lieutenant Jamal Murray, le triple MVP de la Ligue a livré un match du même acabit que dans la capitale la veille, avec 48 unités à 17/29 aux tirs, 14 rebonds et 8 passes décisives. À contrario, Atlanta a été maladroit (41/101 aux tirs), à l’image de son n°1 de Draft, Zaccharie Risacher. Hormis des dunks ou des lay-ups, l’ancien de la JL Bourg et de l’ASVEL n’a pas inscrit de tir en suspension (3/11 aux tirs, dont 0/2 à 3-points et 4/6 aux LFs), ajoutant 4 rebonds, 1 interception et 1 ballon perdu.

Pour Rudy Gobert et les Timberwolves, la soirée a également été compliquée à San Francisco. Ce n’est pas un joueur mais un duo qui a fait très mal à Minnesota : Stephen Curry – Buddy Hield. Les deux serial-shooteurs des Warriors ont artillé de loin, inscrivant les 3/4 des paniers extérieurs de Golden State (16/41 dont 12/24 pour le duo). Malgré la bonne première période de Minnesota (+9), la pluie de 3-points des hommes de Steve Kerr a fait la différence. Pour Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), la soirée n’a en revanche pas du tout été prolifique. L’intérieur français a signé l’un de ses plus petits matchs à l’évaluation (12), avec 4 points (1/3 aux tirs et 2/4 aux LFs), 9 rebonds, 1 passe décisives, 2 ballons perdus et 3 contres.

Guerschon Yabusele titularisé aux côtés de Joël Embiid et Paul George !

Dans les autres matchs des Français, les Los Angeles Lakers d’Armel Traoré, entré en jeu pour la 8e fois de sa carrière en NBA (2 points pour 7 minutes de jeu), ont dominé les Portland Trail Blazers de Rayan Rupert (2 points et 1 passe). Enfin, Guerschon Yabusele, habitué du cinq majeur ces dernières semaines, a connu sa première titularisation… avec à ses côtés de Joël Embiid et Paul George. Mais le Français n’a joué que 14 minutes pour 4 points et 3 rebonds dans une victoire à Chicago (100-108).