Rodrigue Beaubois et l’Anadolu Efes en finale des playoffs turcs

Après avoir remporté (103-80 puis 82-68) les deux premiers matchs des demi-finales, l’Anadolu Efes Istanbul a écarté le Pinar Karsiyaka Izmir une troisième fois (90-97). Les Stambouliotes atteignent pour la 27e fois de leur histoire les finales des playoffs de la ligue turque.

Contrairement aux matches 1 et 2, le match 3 a été beaucoup plus disputé. Il s’est rythmé sur le duel entre Shane Larkin (1,80 m, 31 ans) et Errick McCollum. Véritables leaders offensifs de leur équipe respective, les deux meneurs ont inscrit 28 points chacun. Mais cela n’a pas permis à Errick McCollum et son équipe d’arracher un match 4. Le meilleur marqueur du championnat turc a tout donné sur ces demi-finales. Il a tourné à 23 points, 5 passes décisives et 4 rebonds pour 23 d’évaluation en 33 minutes de moyenne. Trop esseulé, le meneur américain n’a pas permis à la formation d’Izmir de rejoindre les finales.

Rodrigue Beaubois efficace en sortie de banc

Utilisé 21 minutes en moyenne, Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans) a été efficace sur les deux matches qu’il a disputé. L’arrière stambouliote a tourné à 9 points à 41%, 1 passe et 1,5 interception pour 7 d’évaluation en 21 minutes. Le Français a été moins en vue dans ces demi-finales, mais il a la possibilité de gagner un nouveau titre avec l’Anadolu Efes Istanbul. Le MVP des finales 2021 aura l’occasion d’ajouter un 4e titre de champion de Turquie à son palmarès.

L’Anadolu Efes pourra connaitre son adversaire ce lundi soir. En cas de victoire du Fenerbahce contre Besiktas, les coéquipiers de Rodrigue Beaubois seront opposés pour la quatrième fois en cinq saisons au Fenerbahce. L’équipe de Sarunas Jasikevicius, où évolue Amine Noua (2,02 m, 27 ans), mène 2 victoire à 0.