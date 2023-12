Rodrigue Beaubois finit l’année 2023 avec 24 points contre Darussafaka

Turquie - Rodrigue Beaubois a terminé l'année 2023 par un gros match (24 points) face au Darussafaka Istanbul.

Rodrigue Beaubois (1,88 m, 35 ans) a bien terminé l’année 2023 avec l’Anadolu Efes Istanbul. Alors que l’équipe stambouliote continue de galérer en EuroLeague (7 victoires et 10 défaites à l’issue de la phase aller), après un exercice 2022-2023 des plus décevant, elle est en tête de la BSL, la première division turque.

17,6 points à 58,8% après huit matches de championnat

Ce samedi 30 décembre, l’Anadolu Efes a signé sa 11e victoire en 13 matches. Pour y parvenir, l’équipe d’Erdem Can a dominé le Darussafaka Istanbul (85-78). Face à Josh Carlton (8 points à 4/4, 3 rebonds et 5 fautes en 14 minutes) & co, Rodrigue Beaubois a fini meilleur marqueur de la rencontre (24 points à 5/9 à 3-points et 6 passes décisives en 28 minutes). Le candidat aux Jeux olympiques de Paris est régulièrement l’artificier n°1 de l’Anadolu Efes en BSL. En championnat, il tourne en effet à 17,6 points à 58,8% de réussite aux tirs, en plus de 3,6 rebonds et 3,4 passes décisives en moins de 27 minutes, alors qu’en EuroLeague, il descend à 10,4 points à 45,6%, 2,3 rebonds et 2,1 passes décisives en 25 minutes.