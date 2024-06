Caen : Romain L’Hermitte responsable de la formation du pôle amateur

Romain L’Hermitte rejoint le projet du Caen Basket Calvados. Le Normand sera responsable de la formation du pôle amateur relate Ouest-France.

Pensionnaire de Nationale 1 (NM1), le Caen BC veut faire élargir son projet au-delà de son équipe masculine professionnelle. Après avoir décroché son ticket pour les finales de playoffs de Nationale 1 grâce à un succès contre Tours en quarts de finale puis en demi-finales face à Mulhouse, le club souhaite développer son pôle amateur. C’est pour ça que Romain L’Hermitte a été recruté.

« Moi je suis un entraineur qui construit, rappelle le coach normand dans Ouest France. Je ne vais pas arriver dans un club et tout révolutionner du jour au lendemain. Je suis patient, j’aime trop modeler les choses, faire évoluer les jeunes, trouver le bon projet pour le bon moment. C’est comme ça que je conçois mon métier. Je ne suis pas là pour faire du bruit ou pour qu’on me voie dans les médias. Je suis là pour travailler, construire et emmener le club au meilleur niveau possible. Si dès que tu perds un match, le monde s’effondre, ne m’engagez pas car ça ne se passera pas bien. »