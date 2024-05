Romain Parmentelot officiellement à Denain

Romain Parmentelot (1,90 m, 20 ans) passe officiellement d’Évreux à Denain. Comme annoncé, le meneur va poursuivre son développement chez les Dragons, sous les ordres d’Ali Bouziane :

« Romain est un joueur que je suis depuis ses années Espoirs à l’ASVEL, il évolue et progresse avec beaucoup de régularité, Habitué des équipes de France, il peut jouer des deux côtés du terrain et sur les postes 1 et 2. Véritable scoreur, nous allons l’accompagner pour qu’il gagne en régularité en défense, au tir et dans l’organisation du jeu. »