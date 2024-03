Rouen l’emporte à Denain d’un souffle

Et soudain, tout le public du Complexe Sportif Jean Degros a retenu son souffle. Benoît Gillet a tenté le dernier 3-points pour Denain face à Rouen mais celui-ci est venu heurté le devant du cercle. Rouen pouvait exulter : le RMB est allé chercher sa 18e victoire de la saison régulière de Pro B ce dimanche 31 mars en clôture de la 27e journée de Pro B.

36 changements de leader

Dans ce match aux 36 changements de leader, le premier quart-temps s’est conclu sur une égalité (19 partout) avant que Denain ne prenne les devants dans le deuxième quart-temps (45-38, 20′), grâce à l’apport essentiel de son banc mais aussi l’agressivité de son meneur Courtney Fortson (12 points à 1/6 aux tirs mais 10/12 aux lancers francs, 9 rebonds, 9 passes décisives et 5 balles perdues en 32 minutes), qui a passé son temps sur la ligne des lancers francs.

Mais l’équipe de Sylvain Delorme ne lâche jamais. Non seulement les Normands ont recollé dans le troisième quart-temps, mais ils ont repris les devants (60-62, 30′). Il faut dire qu’ils ont pris totalement le contrôle du rebond sur la période (13 prises à 5). La paire arrière Clarence Nadolny (15 points à 5/9 et 7 rebonds en 25 minutes) – Michael Brisker (18 points à 7/12 en 22 minutes) s’est également illustrée alors qu’Akaemji Williams (12 points à 4/8, 4 passes décisives et 4 balles perdues en moins de 16 minutes) est longuement resté sur le banc, après avoir été touché en début de rencontre. Au retour de ce dernier sur le parquet dans le quatrième quart-temps, Rouen s’est envolé (69-77). On pensait le match plié. Que nenni ! Les Dragons sont revenus grâce aux 3-points de Lien Philip (15 points à 5/7 et 2 rebonds en 19 minutes) et Neftali Difuidi (14 points à 4/7 et 4 rebonds en 15 minutes). Seulement ces deux derniers ont également manqué des lancers francs importants. Et s’ils avaient la dernière possession avec une remise en jeu ligne de fond à 5,6 secondes de la fin, que le ballon est idéalement ressorti sur Benoît Gillet (11 points à 4/11 et 5 passes décisives en 31 minutes), ce dernier a manqué la cible.

C’est la 17e défaite en 27 matches de Denain, qui finit le mois de mars avec 5 revers en 6 rencontres. Un bilan presque opposé à celui de Rouen (18 victoires et 10 défaites, 5/7 en mars) qui conserve sa quatrième place du championnat de Pro B.