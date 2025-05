Rouen perd son meilleur marqueur Marcus Hammond et le shooteur Ofek Malka

Le Rouen Métropole Basket va décidément perdre beaucoup d’éléments majeurs cet été. Après avoir terminé 13e de Pro B avec 18 victoires pour 20 défaites et donc hors-course pour les playoffs, le club normand a besoin de sang neuf. Les départs annoncés des jeunes Clarence Nadolny et Narcisse Ngoy, et celui probable de Yasmin Mambo, ce sont deux départs qui ont été officialisés cette semaine par le RMB.

Deux snipers s’en vont

Marcus Hammond (1,90 m, 24 ans) d’un côté, va quitter le club après seulement une saison. Ce n’était que sa première saison professionnelle complète, lui qui avait vogué entre la Bulgarie et la Suisse la saison dernière après avoir fait 4 ans de NCAA. Progressivement, il est devenu le meilleur scoreur de l’équipe de Sylvain Delorme, avec 12,8 points à 47,7% aux tirs (dont 45,4% à 3-points), 2,4 rebonds et 3,4 passes décisives en 23 minutes de moyenne. Après des débuts timides, il est monté en puissance en enregistrant des pointes à 27, 22 et 21 points, principalement grâce à son tir extérieur. Le départ de Marcus « Fire » Hammond sera pallié en partie par l’arrivée de Rosaire Malonga. Même si d’autres recrutements devront suivre.

Car le RMB a aussi annoncé un autre départ : celui de Ofek Malka (1,80 m, 25 ans). Le petit shooteur israélien était moins important dans la hiérarchie du staff, mais tout de même une pièce régulière de la rotation. Avec 5,5 points à 41,6% aux tirs (dont 41% à 3-points) en 13 minutes de moyenne, il a rendu des services. Avec notamment quelques coups de chauds à 17 et 15 points, avec de beaux pourcentages à 3-points. Il n’avait jamais quitté la deuxième division de son pays d’origine avant d’arriver sur les bords de Seine. Le communiqué du club décrit « un joueur qui joue pour ses coéquipiers et qui est toujours prêt à servir le collectif, avec une superbe personnalité sur et en dehors du terrain. » Le mercato s’annonce chargé du côté du RMB dans les prochaines semaines.