Rudy Demahis-Ballou, première recrue d’Orléans

Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 22 ans) est la première recrue de l’Orléans Loiret Basket pour la saison 2024-2025. Le Rouennais va retrouver Lamine Kebe, coach qu’il a côtoyé de 2017 à 2020 au Pôle France.

Fort défenseur et poste 1 organisateur, Rudy Demahis-Ballou a découvert la Pro B sur la saison écoulée avec Champagne Basket. Sans club pendant une large partie de la saison, le vainqueur de l’EuroCup 2021 avec Monaco a rejoint la formation de Thomas Andrieux. S’il n’a pas brillé statistiquement (5 points à 28,6% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 2,9 passes décisives en 18 minutes), le Normand a un impact très positif en témoigne le redressement spectaculaire des Marnais en championnat. Son bilan victoires/défaites (15-5) peut en attester. Fort de cette expérience, l’ancien joueur de Fos et Le Portel va maintenant tâcher d’aider Orléans à remonter en Betclic ÉLITE. Et lui avec.

« Rudy correspond parfaitement à notre projet, qui consiste aussi à mettre en place des jeunes potentiels français, a commenté Lamine Kebe. C’est quelqu’un qui est passé par un cycle de 3 ans au Centre Fédéral, par toutes les équipes de France jeunes et que j’ai donc eu la chance d’entrainer. C’est un jeune en développement qui a fait une très bonne fin de saison du côté de Châlons-Reims. On le prend avec nous d’une part pour performer, mais aussi pour continuer de se développer. C’est un très gros défenseur sur le porteur de balle, très altruiste et au service du collectif. »

A Orléans, Rudy Demahis-Ballou va retrouver son ancien coéquipier en équipe de France jeunes et au Pôle France Lorenzo Thirouard Samson.