Rudy Gobert après la défaite contre le Canada : « On sent une évolution à chaque match »

Rudy Gobert (au micro de La Chaîne L’Équipe) : « On n’a pas le temps d’être inquiets. Chaque match est une opportunité d’apprendre, de continuer à progresser des deux côtés du terrain. On a choisi de jouer des grosses équipes en préparation pour une raison bien précise et on a ce qu’on veut : on affronte des équipes qui jouent avec de la dureté, qui jouent physique, avec du talent. On ne peut que progresser et le but est que l’on puisse se rapprocher de la meilleure version de l’équipe de France. Or, là, on sent qu’il y a une évolution à chaque match. […] Il a manqué des petites choses. On a encore eu du mal à installer notre jeu en attaque, ce qui lui a permis de courir et d’avoir des paniers faciles des contre-attaques. En défense, il y a eu quelques petites erreurs qu’on va corriger. Mais il faut aussi reconnaître que le Canada est une très bonne équipe. On sait qu’on ne pourra pas tout arrêter mais il faut qu’on soit capables imposer notre identité pendant 40 minutes. Si on le fait des deux côtés du terrain, on a une chance de battre n’importe qui.

L’Australie dimanche ? Il faudra déjà progresser en attaque, continuer à installer notre jeu, continuer à bien se démarquer, continuer à savoir notre résister à l’identité défensive. Et en défense; continuer à trouver notre identité, continuer à se reposer sui qui on est, garder notre intensité, qui, je pense, a été très bonne sur le dernier match. On a énormément de potentiel en tant qu’équipe, cela passe aussi par la connexion entre Victor et moi. On apprend chaque jour. Ce soir, il y a eu de belles choses, de moins belles. Les grandes choses ne se font pas en un jour. À nous de continuer à bâtir quelque chose qui peut devenir très beau.