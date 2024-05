Rudy Gobert et Victor Wembanyama élus dans la « NBA All-Defensive First Team »

La NBA a publié mardi soir les deux meilleurs 5 majeurs défensifs de la saison, deux semaines après la nomination du meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans). Le Saint-Quentinois a logiquement été nommé dans le premier cinq majeur à l’unanimité, en compagnie de… Victor Wembanyama (2,23 m, 20 ans), qui récolte 86 des 99 voix. Les deux français sont les joueurs qui ont reçu le plus de votes. Pourtant, aucun des deux n’a été All-Star cette saison. Anthony Davis (Lakers), Bam Adebayo (Heat) et Herb Jones (Pelicans) complètent la All-Defensive First Team. Dans la All-Defensive Second Team, ce sont les extérieurs qui ont été mis en avant avec Jrue Holiday (Celtics), Alex Caruso (Bulls), Jaden McDaniels (Timberwolves), Jalen Suggs (Magic) et Derrick White (Celtics).

C’est la première fois de l’histoire que deux tricolores sont élus dans le premier cinq majeur défensif en NBA. Gobert y avait déjà fait six apparitions (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22), Joakim Noah deux (2012-13, 2013-14). Le pivot des Timberwolves avait seulement été écarté de celle-ci la saison dernière, lors de sa première expérience ratée dans le Minnesota. Concernant Victor Wembanyama, il marque encore plus l’histoire puisque c’est la première fois depuis la création des All-Defensive Teams en 1969 qu’un rookie fait partie de la première d’entre elles. Cinq autres joueurs dont Kareem Abdul-Jabbar ou Tim Duncan avaient été élus dans la seconde équipe. Aucun autre rookie n’avait eu autant d’impact défensif que lui dans l’histoire. “Wemby” a même terminé en seconde position du Défenseur de l’année, avec 19 voix en sa faveur sur 99.

Alors que Wembanyama est depuis longtemps éliminé et rentré en France, Gobert est toujours en lice dans les playoffs NBA. Il va débuter avec ses Timberwolves la finale de la Conférence Ouest contre les Mavericks de Luka Doncic, dans la nuit de mercredi à jeudi.

San Antonio's Victor Wembanyama is the first rookie to be selected to the Kia NBA All-Defensive First Team. The NBA has named an All-Defensive Team (First Team and Second Team) annually since the 1968-69 season.

Wembanyama is the sixth rookie to earn a spot on the Kia NBA… pic.twitter.com/GnP8DcQ1zD

— NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024