Rudy Gobert marque le panier décisif pour Minnesota, Batum et Coulibaly battus

Minnesota a signé un deuxième succès consécutif 24 heures après sa victoire à Washington D.C. Les Timberwolves se sont imposés 96 à 94 à Brooklyn.

Devant de 17 points en cours de troisième quart-temps, et encore de 10 au milieu de l’ultime période, l’équipe de Chris Finch s’est laissée remonter au point que Cam Thomas ait égalisé à 94 partout à 1 minute et 11 secondes de la fin. Mais Karl-Anthony Towns a trouvé Rudy Gobert (10 points à 4/9 aux tirs et 2/2 aux lancers francs, 13 rebonds et 2 contres en 33 minutes) pour conclure un alley-oop sur l’action suivante et Minnesota est repassé devant (94-96). Derrière, plus personne n’a marqué et les Timberwolves se sont imposés.

« Ils ont une très bonne connexion », a déclaré l’entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, à propos de son duo intérieur. «(Towns) est un passeur phénoménal (avec une) bonne vision sur le terrain. Il le cherche naturellement. Et Rudy a vraiment fait un sacré travail parce que la passe était un peu hors cible. »

Avec ce 32e succès en 45 matches, Minnesota reprend une victoire sur Oklahoma City en tête de la conférence Ouest.

RUDY.

13 REBONDS

2 BLOCKS

— NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2024

Après avoir perdu contre Minnesota, Washington D.C. a enchaîné par une autre défaite – sa 37e en 44 rencontres – à la maison face à une autre franchise de la conférence Ouest. Dans le dur sur ce mois de janvier, malgré son statut d’intouchable, Bilal Coulibaly n’a pas marqué dans le champ (0/5 aux tirs, 2 points sur lancers francs) et peiné à impacter le jeu autrement (1 rebond, 2 passes décisives, 3 interceptions et 2 balles perdues en 29 minutes).

Comme lui, Nicolas Batum a perdu avec les Sixers à domicile. Malgré l’apport de son vétéran (10 points à 4/5, 3 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes) et de Joel Embiid (31 points à 11/20 et 7 rebonds en 31 minutes), Philadelphie a été débordé par Indiana (122-134) et son nouveau joueur Pascal Siakam (26 points à 9/13, 13 rebonds et 10 passes décisives en 30 minutes).

A contrario, l’équipe d’Evan Fournier, New York, s’est largement imposée (122-84, +38 !), face aux champions en titre, les Denver Nuggets. Mais l’arrière/ailier français, qui espère être transféré d’ici le 8 janvier, n’est pas entré en jeu.