Killian Hayes consistant lors la cinquième victoire de Détroit, Gobert et Minnesota réagissent

Killian Hayes a guidé Détroit vers son cinquième succès de la saison ce mercredi 24 janvier contre Charlotte. Toujours titulaire en l’absence de Cade Cunningham, le meneur des Pistons a cumulé 6 points à 2/3 aux tirs, 7 rebonds, 8 passes décisives et 1 balle perdue en 27 minutes.

La défense sur LaMello Ball (17 points à 6/21 aux tirs, 4 rebonds, 7 passes décisives et 4 balles perdues en 32 minutes) a été essentielle pour Détroit, qui a pu compter sur Bojan Bogdanovic (34 points à 12/23) de l’autre côté du parquet. Après une période compliquée au niveau des balles perdues, Killian Hayes n’a perdu que 7 ballons pour 40 passes décisives sur les sept dernières rencontres NBA. Il a réalisé une fixation importante en fin de rencontre pour permettre à Jalen Duren d’offrir le panier décisif à son équipe qui affiche toujours le pire bilan de la NBA cette saison (5 victoires et 39 défaites).

Du côté des Hornets, Frank Ntilikina, de retour depuis peu, a joué 9 minutes pour un 1 raté mais un +/- positif (+8). Après leur défaite à domicile contre ces mêmes Hornets, et le coup de colère de leur coach Chris Finch, les Minnesota Timberwolves ont retrouvé la victoire ce mercredi. Ils se sont imposés 118 à 107 chez les Washington Wizards (7 victoires et 36 défaites) de Bilal Coulibaly (4 points à 2/7, 0 rebond, 1 passe décisive et 3 balles perdues en 20 minutes).

L’équipe de Rudy Gobert (19 points à 7/11 aux tirs et 5/6 aux lancers francs, 16 rebonds et 4 contres en 35 minutes) a fait la différence au retour des vestiaires (19-33 dans le troisième quart-temps). « J’ai vraiment aimé la façon dont a joué le duo Anthony Edwards (38 points à 11/28, NDLR) – Karl-Anthony Towns (27 points à 11/24, NDLR) ce (mercredi) soir », a cette fois déclaré Chris Finch, qui n’avait pas hésité à fustiger KAT lundi malgré ses 62 points. Au classement, Minnesota est deuxième de la conférence Ouest derrière Oklahoma City, qui s’est largement imposé à San Antonio. Les deux formations ont cependant le même bilan. A contrario, les Spurs sont derniers avec 8 victoires et 36 défaites. Ils s’éloignent un peu plus de Portland (13 victoires et 13 défaites) qui l’a emporté après prolongation à Houston (131-137). Rayan Rupert n’est pas entré en jeu.