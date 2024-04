Rudy Gobert noté 10/10 contre Atlanta

Rudy Gobert a réalisé un énorme match (25 points à 10/10 aux tirs et 5/8 aux lancers francs, 19 rebonds et 5 contres en 37 minutes) pour guider Minnesota vers la victoire contre Atlanta (109-106) et son ancien adversaire du championnat Espoirs, Clint Capela (13 points à 6/8, 11 rebonds et 3 passes décisives en 26 minutes).

La paire Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert reformée

Rudy Gobert a tout simplement battu le record des Timberwolves du plus grand nombre de paniers marqués sans échec. Avec le retour de Karl-Anthony Towns (11 points à 4/11 aux tirs et 5 rebonds en 28 minutes) a retrouvé l’un de ses plus grands serviteurs (8 passes décisives). Victime de son inconstance, Minnesota s’est fait rattraper au score (de 76-59 à 80 partout) après un 21-4 encaissé. Il faut dire que les Hawks n’ont pas lâché, eux qui vont jouer le play-in à l’Est. La partie est restée serrée jusqu’au bout mais finalement les Timberwolves sont allés chercher leur 56e victoire.

Avec la défaite de Denver à San Antonio, Minnesota, Oklahoma City et donc les Nuggets se retrouvent avec le même bilan (56 victoires et 25 défaites) avant les derniers matches dimanche. Les Timberwolves et Rudy Gobert reçoivent Phoenix.