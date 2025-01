Rudy Gobert solide pour son retour dans l’Utah, Minnesota enchaîne

Rudy Gobert a brillé sur le parquet du Jazz d’Utah avec 16 points à 6/8 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres en 34 minutes dans la large victoire des Timberwolves (113-138). Minnesota enchaîne un cinquième succès de rang et confirme sa forme du moment.

Une victoire maîtrisée malgré un départ timide

De retour sur le terrain de son ancienne franchise, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a une nouvelle fois démontré son importance des deux côtés du terrain. Minnesota a pourtant connu un début de match poussif, concédant un 25-10 en faveur d’Utah. Mais une fois le rythme trouvé, les hommes de Chris Finch ont imposé leur supériorité.

Anthony Edwards, fraîchement sélectionné pour le All-Star Game, a pris les choses en main avec 36 points et 11 passes décisives. Il a été le principal artisan du 44-22 infligé par les Wolves dans le troisième quart-temps, qui a définitivement mis les locaux à distance.

Un collectif bien rodé, Gobert toujours précieux

Malgré l’absence de Mike Conley, blessé au pouce, Minnesota a parfaitement géré son attaque avec 38 passes décisives, égalant son record de la saison. En sortie de banc, Rob Dillingham (19 points) et Luka Garza (16 points) ont apporté une contribution précieuse, tout comme Jaylen Clark, impressionnant avec un différentiel de +34 en seulement 17 minutes de jeu.

Rudy Gobert, fidèle à son rôle, a été une présence dissuasive dans la raquette avec 4 contres, tout en se montrant efficace offensivement (6/8 aux tirs). Sa performance a aidé les Wolves à shooter à 61,3% de réussite sur l’ensemble du match, leur meilleur pourcentage de la saison.

Rudy Gobert no-look short roll pass to Nickeil Alexander-Walker for 3 pic.twitter.com/WmDGRzmjWV — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 31, 2025

Utah continue de sombrer, les Wizards aussi



Pour le Jazz, la spirale négative se poursuit avec une huitième défaite consécutive. Keyonte George (23 points) et Collin Sexton (19 points) ont tenté de maintenir Utah dans le match, mais l’équipe de Will Hardy n’a jamais trouvé les solutions pour stopper l’armada offensive des Wolves.

Avec ce succès, Minnesota (27 victoires et 21 défaites) poursuit sa dynamique et se positionne comme un sérieux prétendant à l’une des meilleures places à l’Ouest. Prochain rendez-vous, samedi soir contre Washington D.C. pour continuer sur cette lancée. Ils retrouveront Bilal Coulibaly et les Wizards qui restent sur 16 défaites de suite. Ce jeudi, toujours privés d’Alexandre Sarr (cheville), ils ont perdu 134 à 96 à domicile. Discret (6 points à 2/6, 3 rebonds et 0 passe décisive en 26 minutes), l’arrière français n’a pas empêché les siens d’encaisser 78 points en première mi-temps. Son camarade de la génération 2004 Rayan Rupert a apporté 3 points à 1/2 et 1 rebond en 4 minutes lors de la large victoire de Portland contre Orlando (119-90).