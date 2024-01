Rudy Gobert touché à la hanche gauche

Rudy Gobert n’a pas pris part au choc entre Boston, le leader de la conférence Est, et Minnesota, le leader de la conférence Ouest, ce mercredi 10 janvier.

Après son gros match à Orlando, le pivot des Timberwolves souffrait de la hanche gauche. Incertain avant la rencontre, il n’a finalement pas joué au même titre que le meneur Mike Conley, laissé au repos. Malgré l’absence de son axe 1-5, Minnesota a tenu la dragée haute face aux Celtics, ne s’inclinant qu’en prolongation (127-120), la faute à un Jayson Tatum déchainé en fin de rencontre. Le potentiel MVP de la saison a été auteur de 18 des 25 derniers points de Boston.

Minnesota @Timberwolves Status Report in advance of tonight’s game at Boston: QUESTIONABLE

Gobert – Left Hip Soreness OUT

Clark – Right Achilles Tendon Rupture Rehab

Conley – Rest — Timberwolves PR (@Twolves_PR) January 10, 2024

Dans les autres rencontres, Nicolas Batum a également perdu après prolongation avec Philadelphie, à Atlanta (139-132). Le capitaine de l’équipe de France a cumulé 6 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en 37 minutes. Bilal Coulibaly et Washington D.C. se sont inclinés 112-104 chez les Indiana Pacers. Le rookie français a fini à 5 points à 1/5, 6 rebonds et 4 fautes en 22 minutes. Autre rookie français, Victor Wembanyama a signé son premier triple-double en NBA, face à Killian Hayes (12 passes décisives) et Détroit. Les autres joueurs français n’ont pas joué.