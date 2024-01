Un mois complet en dessous des 10 points pour Killian Hayes, du temps de jeu pour Rayan Rupert

Depuis la saison 2014/15, personne n’a fait plus de double-double que Rudy Gobert dans toute la NBA. En déplacement à Orlando mercredi, le pivot originaire de Saint-Quentin a validé son 409e, en cumulant 21 points à 8/10, 12 rebonds, 3 contres, 1 passe décisive et 1 interception en 34 minutes. Dans son sillage, les Timberwolves ont dominé le Magic (113-92) pour repartir de l’avant et conserver les commandes de la conférence Ouest.

En grande difficulté ces temps-ci, Killian Hayes aura donc passé un mois complet sans dépasser la barre des 10 points. Le plus ancien des Pistons a pourtant obtenu du temps de jeu (31 minutes) face aux Kings (110-131), sans réellement réussir à l’exploiter. Meneur titulaire, il a terminé avec plus de balles perdues (6) que de points (4 points à 1/4). Il a toutefois ajouté 4 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception. La dernière fois qu’il a atteint la barre des 10 unités remonte au 9 décembre à Orlando (16 points)… Sur cet intervalle, l’ancien Choletais a tourné à 3,4 points à 28% et 4,6 passes décisives de moyenne au sein de la pire équipe de NBA (3v-34d). Vraiment pas rassurant pour son objectif Jeux Olympiques…

Quatre jours après avoir obtenu 19 minutes de temps de jeu à Dallas, Rayan Rupert a de nouveau été lancé à New York (12 minutes), disputant tout le dernier quart-temps d’un match déjà plié (97-61 pour les Knicks à la fin du troisième acte, 112-84 au final). Dans un contexte de compétitivité tout relatif, le rookie a montré, au sein du mythique Madison Square Garden, qu’il pouvait apporter différentes choses : 4 points à 2/5, 5 rebonds et 1 passe décisive. En face, Evan Fournier n’a pas joué.