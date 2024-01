Rudy Gobert toujours aussi solide malgré les moqueries des Clippers

Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves (28 victoires et 11 défaites) ont remporté le choc de la conférence Ouest ce dimanche 14 janvier contre les Los Angeles Clippers (25 victoires et 14 défaites).

Westbrook toujours plus ridicule

Mieux partis (29-19, 12′), les locaux ont refait l’écart dans le troisième quart-temps (35-23) avant de voir les Californiens revenir. Il faut dire que Russell Westbrook était chaud. Mais après avoir manqué deux lancers francs de suite, dont un air-ball, en première mi-temps, Rudy Gobert a réalisé un 4/4 décisif en fin de rencontre sur cette même ligne. Alors que « Westbrick », dont l’adresse aux lancers francs est loin d’être exemplaire pour un meneur vétéran (64,3%, contre 63,8% pour Gobert), s’est moqué de lui sur le banc des Clippers, ce dernier a terminé le match par un lay-up tout seul raté…

Plus généralement, Rudy Gobert aura encore été solide. Le pivot français a réalisé un gros double-double (15 points à 4/5 aux tirs et 7/14 aux lancers francs, 18 rebonds et 4 contres en 37 minutes) et Minnesota reste seul en tête de la conférence Ouest devant Oklahoma City (27 victoires et 11 défaites).

RUDY. GOBERT. 🐺 15 POINTS / 18 REBONDS / 4 CONTRES Les @Timberwolves l'emportent 109-105 face aux Clippers ! pic.twitter.com/zahBAk8fet — NBA France (@NBAFRANCE) January 15, 2024