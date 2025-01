Saint-Quentin retourne à la Leaders Cup, Strasbourg se mue en supporter de Monaco

Quand, au printemps 2023, tout le basket français était enclin à promettre l’enfer à Saint-Quentin, revenu en Betclic ÉLITE 30 ans après sa rétrogradation en Nationale 4, qui aurait cru à cette affirmation : « membre régulier du Top 8, le SQBB participera aux Leaders Cup 2024 et 2025 » ?! Pas nous, pour sûr, et certainement pas eux non plus… Et pourtant, les Picards ont de nouveau validé leur participation pour la compétition de mi-saison en disposant de la SIG Strasbourg (81-70).

1/18 pour commencer côté SQBB

Une victoire qui aura été longue à se dessiner, tant les hommes de Julien Mahé ont proposé 25 premières minutes de piètre qualité, incapables de trouver la cible de loin. S’il y avait eu un éléphant dans le rond central de Pierre-Ratte, les Axonais l’auraient raté. À un moment du troisième quart-temps, ils pointaient à un affreux 1/18 à 3-points. Des errances qui faisaient le bonheur d’une équipe alsacienne très cohérente, dans le sillage du meilleur match en carrière française du pigiste Malcolm Cazalon (22 points à 6/9, 8 rebonds et 3 passes décisives).

Au beau milieu du troisième acte, la SIG menait 44-34. Et puis, la lumière s’est éteinte. Ou l’attaque picarde s’est rallumée, au choix. Quand on ne marque que 34 points en 25 minutes puis 47 dans les 15 suivantes, c’est forcément un peu des deux… Transpercés par les assauts du SQBB, les joueurs de Laurent Vila ont complètement bafouillé leur basket, à l’image d’un inquiétant Edon Maxhuni (6 points à 2/11 et -2 d’évaluation) à la mène. Une histoire qui se répète d’ailleurs pour le Finlandais, déjà battu l’an dernier dans l’Aisne avec Le Portel lors d’une mini-finale pour la Leaders Cup. En face, Giovan Oniangue a initié l’avalanche (1/18 pour commencer, 6/10 pour finir) et allumé le volcan Pierre-Ratte, avant que Jerome Robinson (22 points à 7/15) ne prenne le relais.

La SIG en salle d’attente

Au-delà de sa seule qualification pour la Leaders Cup, déjà très méritante en soi, Saint-Quentin a surtout signé l’une des excellentes opérations comptables de la soirée en créant une vraie séparation entre le Top 7 et le reste de la meute. Toujours 8e, la SIG pointe désormais à deux longueurs de retard du SQBB. Mais oui, à l’heure où l’on écrit ses lignes, Strasbourg est toujours 8e, et virtuellement qualifié pour la Leaders Cup. Un petit miracle, avec un bilan négatif (7v-8d), dû aux défaites conjuguées de Gravelines-Dunkerque et de Nancy. Les Bas-Rhinois devront passer leur soirée à patienter puisque leur destin se jouera à Maurice-Thorez, où Nanterre reçoit Monaco. Si la JSF signe l’exploit, les Franciliens arracheront le dernier billet pour Caen ! Dans le cas contraire, il reviendra à la SIG.