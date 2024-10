Maladroit, Saint-Quentin doit s’incliner chez le Pinar Karsiyaka

Pour son premier déplacement européen, Saint-Quentin avait droit à un voyage dans la sulfureuse antre du Pinar Karsiyaka. Si Pierre-Ratte est souvent comparé à un volcan, la Karşıyaka Arena est tout aussi volcanique. Mais les joueurs saint-quentinois n’ont pas été englouti par l’ambiance turque, plutôt par l’éruption d’Errick McCollum (21 points), qui a eu grandement raison du SQBB ce mardi 15 octobre (84-74).

Trop peu d’adresse pour Saint-Quentin

Si Saint-Quentin avait su imposer sa cadence face à Rhodes, la tâche fut plus complexe à l’extérieur. Surtout quand un joueur en face, en l’occurence Errick McCollum, commence la partie en inscrivant 12 points dès les dix premières minutes, pour culminer à 17 unités à 5/8 aux tirs à la mi-temps. Avec cette enflammade individuelle, associée à une belle adresse collective (6/15 à 3-points à la MT, 10/30 au final), le SQBB a logiquement déploré un écart de dix points à la mi-temps en sa défaveur.

Errick McCollum in Q1: 🪣 12 pts

🍽️ 4 ast

✊ 2 reb

✋ 1 blk#BasketballCL | @KSKBasket pic.twitter.com/NyvEXpULsM — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 15, 2024

Mais les Axonais ne se sont pas résiliés au retour des vestiaires, revenant dans la partie dans le 3e quart-temps (68-62, 30′) à la faveur d’un gros passage de Jerome Robinson (10 points en QT3, 15 au final) et d’une adresse retrouvée (9/27 à 3-points). Sauf que cette dernière n’a été que de courte durée. Dans les dix dernières minutes, les hommes de Julien Mahé n’ont inscrit que trois paniers dans le jeu, laissant filer le gain de la partie aux partenaires de Jerry Boutsiele (8 points et 6 rebonds dont 3 offensifs en 28 minutes de jeu).

Pour son 2e match européen, Nolan Traoré a connu un match à deux visages, d’une propreté extrême en première période (10 points pour 6 passes décisives et 0 ballon perdu) à un second acte à oublier (1 point à 0/2 aux tirs et 6 ballons perdus). Lors de la prochaine journée de BCL, Saint-Quentin accueillera Tenerife le mardi 29 octobre.