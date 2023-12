Saint-Quentin va retirer le maillot de Benoit Gillet

Betclic ÉLITE - Arrière et capitaine du SQBB entre 2017 et 2023, Benoit Gillet va être mis à l'honneur samedi par son ancien club. Son n°7 va être hissé aux cintres de Pierre-Ratte.

Avoir retiré le maillot d’Hugo Besson était la seule faute de goût de Saint-Quentin. Pas d’avoir retiré son maillot en soi, mais qu’il soit le seul à avoir eu cet honneur, tout en n’étant resté qu’une seule saison, disputée majoritairement à huis clos qui plus est. Heureusement, ce petit errement va être corrigé puisque le SQBB va honorer samedi son ancien capitaine emblématique, Benoit Gillet, arrière axonais entre 2017 et 2023, en amont de la réception du Portel.

𝗟𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗻𝗼𝗶𝘁 𝗚𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗲́ ! 👕 Pendant 6 saisons, il a porté nos couleurs jusqu’au plus haut du basket français. Un joueur attachant sur le parquet et dans la vie, qui mérite cette cérémonie prévue en avant-match samedi. 💙#MERCICAPI pic.twitter.com/LGtWVzMvRh — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) December 21, 2023

Arrivé en Picardie à l’époque de la Nationale 1, l’Auxerrois a emmené le SQBB jusqu’à la Betclic ÉLITE, faisant l’unanimité au sein de la cité saint-quentinoise. « On dit qu’il aura sa statue devant Pierre Ratte bientôt », souriait son ex-coéquipier William Pfister après le titre de champion de France Pro B. « C’était sa sixième année au club, tout le monde le connait : il est là dans les gros matchs, il met des gros tirs. Benoit, c’est aussi la sagesse : il n’en dit pas beaucoup mais quand il parle, c’est important. Tout le monde est à son écoute. Par son expérience, l’exemple qu’il donne, c’est un leader. »

Capable d’enchaîner 96 tirs à 3-points d’affilée lors d’un entraînement, Benoit Gillet avait notamment pesé de tout son poids sur les deux matchs les plus importants de son parcours au SQBB : 19 points lors de la belle de la finale des playoffs de NM1 au Havre en 2019 (58-57) puis 7 unités et 5 passes décisives lors de la rencontre du sacre contre Angers en mai dernier. Avoir son n°7 retiré sur les murs de Pierre-Ratte lui permettra peut-être d’atténuer la frustration de ne pas avoir été prolongé par Julien Mahé pour accompagner Saint-Quentin dans l’élite, ce qui aurait été une première pour lui. Désormais à Denain, il s’en était ouvert à La Voix du Nord en décembre. « Il y a eu un sentiment d’amertume et de déception. Je n’en veux pas au club, mais à une personne en particulier. Je pensais, qu’avec mes six années passées là-bas et le travail effectué, avoir le niveau pour jouer en Betclic avec Saint Quentin… Malgré toute mon expérience, il a quand même fallu le digérer. Car derrière chaque joueur se cache un être humain avec des sentiments. »