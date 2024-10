Saint-Quentin veut rebondir mais Julien Mahé craint La Rochelle et sa « défense de très haut niveau »

Après son revers à Cholet puis à Izmir en BCL, Saint-Quentin veut rebondir ce samedi 19 octobre à La Rochelle. Avant d’aborder le match chez le Stade Rochelais, Julien Mahé a pris le temps d’évoquer ce revers :

« Pour ce premier match à l’extérieur en Coupe d’Europe, on a connu un début de match difficile pour plein de raisons. Déjà la qualité du jeu proposé par le Pinar Karsiyaka en début de match qui a vraiment été de très haut niveau. Ensuite la blessure de Noah Kirkwood après 2 minutes 30 qui nous a vraiment mis un coup sur la tête. Donc on a été un moment assez loin au score mais on est revenu, on a montré du cœur, de l’envie. On a hélas perdu une nouvelle fois beaucoup trop de ballons et fait beaucoup de petites erreurs qui font que Karsiyaka réussit à garder un avantage même si on est revenu plusieurs fois à 3, 4, 5 points.C’est une défaite de 10 points, on le savait Karsiyaka, Tenerife sont deux très grosses équipes. La défaite n’a rien de honteux mais ça doit nous permettre d’apprendre pour la suite. »