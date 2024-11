Salaün titulaire à la place de Diabaté, Dadiet seul vainqueur chez les Français

La soirée du lundi 25 novembre n’a pas été une réussite pour les Français de NBA. Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a intégré le cinq majeur des Charlotte Hornets et a même passé 30 minutes sur le terrain mais il n’est pas parvenu à marquer de tir (0/3), se contentant d’un point à 1/2 aux lancers francs en plus de ses 7 rebonds et 1 passe décisive. A ses côtés, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) est sorti du banc cette fois mais a joué 32 minutes, pour une ligne statistique désormais classique de sa part : 2 points à 1/2, 8 rebonds (dont 3 offensifs), 2 interceptions et 4 contres. Malgré les 44 points à 17/20 de LaMello Ball, Charlotte a perdu à domicile 95 à 84 contre Orlando.

Autre rookie français de la génération 2005 titulaire, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a été limité à 5 points à 2/8 (dont 1/3 à 3-points), 2 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes face à Dallas. Les Atlanta Hawks ont perdu 129 à 119 à domicile.

Le dernier membre de la génération 2005 qui jouait ce lundi, Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans), a été le seul Français à l’emporter. En déplacement à Denver, les New York Knicks se sont imposés 145 à 118 et le jeune ailier parisien est entré 2 minutes, le temps de manquer 1 tir et prendre 1 rebond.

Les deux autres Français à avoir joué, Nicolas Batum et Rayan Rupert, ont perdu dans les grandes largeurs. Les Los Angeles Clippers se sont inclinés 126-94 chez les champions en titre, Boston, qui récupéraient Kristaps Porzingis. Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) a manqué ses 2 tirs mais pris 4 rebonds en 19 minutes. Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) est lui monté à 9 points à 3/8 (dont 0/3 à 3-points) en 22 minutes lors du lourd revers de Portland à Memphis (123-98).