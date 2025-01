Samuel Mariscal (Roanne) va pouvoir jouer au SCABB Lab via une licence AS jusqu’à la fin de la saison

La Chorale Roanne Basket et le Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB) ont officialisé la mise à disposition de Samuel Mariscal (1,93 m, 19 ans) au sein du SCABB Lab jusqu’à la fin de la saison. L’ailier roannais, toujours intégré à l’équipe U21 de la Chorale dans le championnat Espoirs Pro B (15,6 points, 6 rebonds et 4,2 passes décisives pour 22,3 d’évaluation en moins de 28 minutes), signera une licence AS (autorisation secondaire) pour évoluer parallèlement avec l’équipe de Nationale 1 du SCABB. Ce double projet doit permettre au jeune joueur de poursuivre son développement dans un environnement compétitif avant un prêt prévu en 2025-2026.

Un entraînement par semaine avec les Espoirs de Roanne

Dès le mois de février, Samuel Mariscal partagera son temps d’entraînement entre les deux clubs : une séance hebdomadaire avec le groupe U21 de Marc Berjoan à la Halle André-Vacheresse de Roanne, et le reste des sessions avec l’équipe NM1 du SCABB dirigée par l’ancien assistant-coach de la Chorale Guillaume Quintard à Andrézieux-Bouthéon.

Pour la Chorale Roanne, il s’agit d’un choix cohérent avec sa politique de formation, visant à offrir une transition progressive aux jeunes joueurs entre le championnat Espoirs et le niveau professionnel. De son côté, le SCABB Lab confirme sa volonté de proposer un cadre compétitif aux joueurs à fort potentiel, leur permettant de s’aguerrir face à des adversaires d’expérience en Nationale 1.

« Samuel a besoin de se confronter à la Nationale 1 pour continuer sa progression »

Christophe Marin, président de la Chorale Roanne Academy, insiste sur l’importance de cette opportunité pour le jeune joueur :

« Samuel a besoin de se confronter à la Nationale 1 pour continuer sa progression. La licence AS avec le SCABB Lab est la formule idéale pour lui permettre de terminer la saison en NM1 tout en restant disponible avec notre équipe Espoirs ainsi que l’équipe professionnelle, avant un prêt en 2025/26. […] Passer d’un championnat U21 au niveau professionnel est une étape difficile pour plusieurs raisons. Le prêt accompagné d’un suivi par notre staff du Centre de Formation doit être mis en place au cas par cas avec chaque jeune n’ayant plus rien à apprendre ni à prouver en Espoirs. Il faudra à l’avenir tenir compte des joueurs engagés dans ce processus dans la constitution du roster pro. »

Cette collaboration entre la Chorale Roanne Basket et le SCABB Lab s’inscrit donc dans une logique qui pourrait également être en place entre les deux équipes du SCABB, celle de Saint-Chamond évoluant en Pro B et celle d’Andrézieux-Bouthéon en Nationale 1.