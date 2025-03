Deux semaines après un flop du côté de Bangkok avec l’équipe de France, la Team Toulouse n’a pas réussi à rejoindre la finale de la première étape de la Superleague Pro 3×3 ce dimanche à Beauvais. Après une première journée qui s’est déroulée sans encombre (2 victoires), l’équipe entraînée par le sélectionneur national Karim Souchu a dû faire sans Franck Seguela, forfait pour les quarts de finale et la demi-finale en raison d’une gêne musculaire. « Dès samedi soir, Franck (NDLR : Seguela) nous avait dit que ça tirait et ce matin, nous avons vite compris que la journée d’aujourd’hui allait être dure », avouait Paul Djoko.

Suhard héros du quart

En quarts, Toulouse a peiné à imposer son jeu face à une équipe de Los Angeles accrocheuse. Mené à 1.8 secondes du terme de la rencontre (14-16), Hugo Suhard est sorti de sa boite et a obtenu une faute à deux points synonyme de deux lancers-francs, qu’il a par ailleurs transformé pour arracher la prolongation (16-16) et d’offrir la victoire aux siens grâce à un sublime coup de canon pour se qualifier en demi-finale (18-16).

Face au Partizan, en demi-finale, l’absence de Franck Seguela a pesé, Toulouse a couru après le score une bonne partie du match et a dû s’incliner (21-17) sous les coups de butoir du MVP serbe de la Champions Cup, Stefan Milivojevic. « Nous avons fait un match sérieux sur le quart de finale. Nous étions bien sur la demi-finale. Cela se joue sur deux ou trois faits de jeu, soufflait Paul Djoko. Partizan a réussi de gros tirs en fin de match et la fatigue a aussi joué. C’est assez frustrant, nous étions là pour gagner et se qualifier au master d’Amsterdam. »

Si la première cartouche pour une place dans un Masters a été grillée, Toulouse tentera de remporter la finale de la Superleague Pro 3×3, la semaine prochaine, toujours à Beauvais, pour rejoindre le Masters de Lausanne (Suisse).

À Beauvais,