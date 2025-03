Toulouse et Ermont au rendez-vous des quarts de finale, Bordeaux et Saint-Denis passent à la trappe

Un an après la Pro League, la FFBB lance la Superleague Pro 3×3, la première ligue professionnelle de 3×3, qui se déroule à l’Elispace de Beauvais ce week-end. Pour cette étape qui lance la saison mondiale, les représentants français, Toulouse et Ermont, seront au rendez-vous des quarts de finale tandis que Bordeaux et le petit poucet Saint-Denis ont quitté la compétition dès la phase de poule.

Placé dans le groupe A en compagnie de Toulouse et Argos Bats JTA (Espagne), Ermont a réussi à tirer son épingle du jeu face aux Espagnols en ouverture du tournoi (19-16) mais a dû s’incliner face à Paul Djoko et son équipe (Jules Rambaut, Franck Seguela et Hugo Suhard) sur le score de 21-11. « Le principal est acquis de notre côté, c’était important pour nous. Notre premier match face à l’équipe espagnole a été un peu poussif mais nous avons réussi à l’emporter. Cependant, nous sommes un peu déçu de notre rencontre face à Toulouse. On aurait aimé les accrocher un peu plus », avouait Olivier Marvillet, entraîneur d’Ermont SENEF.

Du son côté, Toulouse a fait le plein en phase de poule et s’est facilement qualifié pour les quarts de finale de la compétition, deux semaines après un début de saison 3×3 amer à la Champions Cup de Bangkok avec l’équipe de France. « Ça fait un petit moment que nous avons repris l’entraînement et nous avons eu la Champions Cup. Pour l’instant, ça se passe bien. C’était important de prendre les deux premiers matchs aujourd’hui. On finit à 21 points à chaque fois, c’est bon signe pour demain. Il reste le plus dur », déclarait Franck Seguela.

Bordeaux 3×3 : deux petits matchs et puis s’en va

En lice à Beauvais, l’équipe bordelaise emmenée par Eddy Steiner et Alex Vialaret, qui a annoncé se professionnaliser il y a quelques jours, n’a pas réussi à rejoindre les quarts de finale. Dans le groupe C en compagnie de Los Angeles et Vienne, équipe autrichienne championne d’Europe en titre, Bordeaux a peiné à imposer son jeu (défaite 21-11 contre Vienne et 22-19 contre Los Angeles). Un premier revers qui lance mal leur aventure dans le giron professionnel.

À Beauvais,