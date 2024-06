Sasa Obradovic : « Ce fut une superbe saison ! »

Sasa Obradovic (entraîneur de Monaco) : « Je pense que nous avons vécu une superbe saison. Une très bonne saison contrairement à ce que tout le monde peut dire. Si nous avions atteint le Final Four d’EuroLeague, comment auriez-vous jugé la saison ? Ce n’était pas une année simple et ce n’est vraiment pas facile non plus de réaliser un doublé. Je suis fier d’avoir dirigé ce groupe qui a su s’adapter aux différentes situations. On accompli un boulot incroyable. Le Final Four s’est joué sur un tir.

Il faut féliciter Paris. Ils ont connu une saison incroyable, avec un bon coach, une belle équipe. On a vu la différence cette année avec la précédente. L’EuroLeague pour eux, ce sera un autre morceau, c’est deux crans au-dessus. Mais ils ont un coach intelligent : avec un effectif ajusté, ils vont s’en sortir.

Je ne m’attendais pas à ce qu’on les batte dans ces proportions sur les deux derniers matches. J’ai été vraiment très positivement surpris. C’était génial à voir au bord du terrain, de voir les gars contribuer dans tous les secteurs, collectivement et individuellement. Paris ne savait pas comment défendre. Je pense qu’on a joué ici nos meilleurs matches de la saison. »

Mike James (MVP de la finale) : « Je suis juste heureux de gagner, à la fin d’une longue saison, avec beaucoup de fatigue. Avec la façon de jouer qu’a Paris, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais on a eu une approche sérieuse, on ne voulait pas jouer un autre match. Les matches 5 sont toujours piégeux

Etre MVP de la finale, je n’y pensais pas spécialement, je suis content d’avoir gagné et c’est bon pour ma salle de trophée. Cela aurait pu être Élie ? Oui, mais il en a déjà un (en 2022 avec l’ASVEL contre… Monaco). Ça ira pour lui, il peut me le laisser. »