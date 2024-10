Sasa Obradovic regrette « l’absence de caractère » après la défaite contre Paris

Face à Paris (80-87), l’AS Monaco a concédé sa 2e défaite de la saison en EuroLeague, après celle contre le FC Barcelone lors de la dernière journée. À Gaston-Médecin, la Roca Team a dû s’avouer vaincu pour la première fois de son histoire face au club de la capitale.

Face à un T.J. Shorts étincelant (29 points pour 39 d’évaluation) et désormais meilleur marqueur de l’EuroLeague (19,8 points par match), la formation de Sasa Obradovic a manqué de créativité offensivement, avec également une faible adresse extérieure (4/24 à 3-points). Mais en sortie de match, le technicien a surtout regretté le visage montré par son équipe.

« Je suis surtout déçu de ce qu’on a proposé, rapporte L’Équipe. On savait qu’on avait en face de nous une équipe dont le jeu dépend des courses et du rebond, et on leur a donné. L’absence de caractère dans notre équipe est un vrai point d’interrogation. Je n’ai pas vu de leadership, surtout dans les moments difficiles. »