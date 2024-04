Scottie Wilbekin, une fausse alerte ?

Scottie Wilbekin s’est blessé au genou ce mercredi 24 avril dans le match 1 des quarts de finale de playoffs contre Monaco. Son entraîneur, le Lituanien Sarunas Jasikevicius, a confié après le match que son état n’était pas grave et qu’il était prêt à jouer le reste de la série.

Scottie Wilbekin n’a joué que 12 minutes contre Monaco, pour 7 points à 2/3 aux tirs et 6 d’évaluation. Le meneur américano-turc est sorti sur blessure en fin de première mi-temps. Cependant à la fin du match il était debout et marchait normalement.

Jonathan Motley, en civil ce mercredi soir, est attendu pour le match 3 par son coach. L’équipe turque se retrouverait ainsi au complet pour le premier match dans l’Ülker Sports Arena.

