Selon la presse serbe, Sasa Obradovic aurait été remercié par l’AS Monaco !

Et si le premier entraîneur viré de la saison de Betclic ÉLITE était le… coach champion de France ?! Fragilisé par une dernière semaine ratée, où l’AS Monaco s’est inclinée deux fois à domicile (90-98 contre l’Étoile Rouge de Belgrade et 74-86 face au Mans), Sasa Obradovic aurait été remercié dans la journée indique la presse serbe, où Mondo a été le premier média à dévoiler l’information. Contacté, le club de la Principauté n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Après le revers contre Le Mans dimanche après-midi, le Belgradois a quitté Gaston-Médecin sous les sifflets d’une partie du public monégasque, où certains ont même réclamé sa démission. « Pour la première fois ici, les fans m’ont hué », a-t-il indiqué en conférence de presse, dans des propos rapportés par Nice Matin. « Je le prends personnellement et c’est très difficile à encaisser. […] Je ne dors pas pour qu’on produise du beau jeu, pas pour me faire huer. Je suis prêt à tout pour cette équipe mais il faut que les joueurs donnent tout aussi. »

Sergio Scariolo, le coach libre le plus attractif ?

Passé une première fois par l’AS Monaco entre février 2019 et juin 2020, où il n’avait rien gagné, Sasa Obradovic est revenu aux manettes de la Roca Team en décembre 2021, après le licenciement de Zvezdan Mitrovic. Il a permis à la Roca Team de vivre sa plus belle ère en terme de résultats comptables, remportant ses deux premiers trophées de champion de France, sa première Coupe de France et atteignant le Final Four de l’EuroLeague en 2023. Pourtant, le champion du monde 1998 n’a jamais fait réellement l’unanimité, la faute à un jeu parfois défaillant ou à des rotations souvent peu compréhensibles. Mais il a toujours su être sauvé par des relations fortes : avec la star Mike James, qui a multiplié les plaidoyers pour lui, avec le GM Oleksiy Yefimov, qui le connait depuis son premier poste à Kiev, et même avec le propriétaire Aleksej Fedorychev. Dans un entretien récent avec la presse serbe, Obradovic affirmait avoir reçu l’assurance de son président de rester en poste pour longtemps. Une promesse qui n’aurait donc pas survécu à un début de saison chaotique, où, au-delà des résultats (6v-4d en EuroLeague, 6v-3d en Betclic ÉLITE), l’AS Monaco n’a jamais franchement séduit.

Si l’information est confirmée, les décideurs monégasques vont se retrouver face à une décision cruciale : qui pour remplacer Sasa Obradovic ? Déjà assez peu fourni, le marché des coachs a perdu l’un de ses plus éminents représentants en fin de semaine dernière : Dimitris Itoudis, tout juste embauché par l’Hapoël Tel-Aviv. Apprécié de longue date par la Roca Team, multi-médaillé avec l’Espagne, Sergio Scariolo fait office de candidat évident.