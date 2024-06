Selon Nick Calathes, l’AS Monaco « construit une équipe capable de remporter l’EuroLeague »

Présent en Principauté lundi pour sa visite médicale, Nick Calathes a livré ses premières impressions à la caméra de Pierre Marsal, le vidéaste de la Roca Team. « Je pense que l’on peut accomplir quelque chose de grand », a confié la première grosse prise estivale de l’AS Monaco. « Ils ont déjà effectué de très belles choses ces deux dernières saisons et je suis heureux de pouvoir les rejoindre. Je suis venu ici pour avoir une chance de gagner et on voit que le président est en train de construire une équipe capable de remporter l’EuroLeague. »

Pour compléter, le meilleur passeur de l’histoire de l’EuroLeague a étayé sa réaction dans les colonnes du site officiel du club de la Principauté. Pour tenir évidemment le même genre de propos, en plus développés. « Monaco est un club jeune et européen. Il y a beaucoup de potentiel. Il est évident que le président et le manager général ont l’intention de faire quelque chose de grand avec Monaco. Comme vous pouvez le voir, ils les ont emmenés très loin jusqu’à présent, en atteignant le Final Four l’année précédente. Je sais que leur objectif principal est de gagner l’EuroLeague, et j’ai pensé que c’était une bonne occasion d’essayer de faire quelque chose de spécial ici. […] J’ai rencontré Sasa Obradovic dimanche et évidemment j’ai beaucoup de respect pour lui. Il fait du bon travail où qu’il soit, et le style de basket qu’il pratique correspond, je pense, à mon jeu. […] Mon objectif est d’arriver et d’essayer d’aider cette équipe à s’améliorer, de m’intégrer aux autres. Il est évident que nous avons une grande opportunité et de grandes attentes pour gagner quand vous avez cet effectif. L’objectif principal est de gagner un maximum, et je crois que c’est possible. » En douze saisons, Nick Calathes a remporté l’EuroLeague à une seule reprise : en 2011, avec le Panathinaïkos Athènes.