Luka Asceric passe de Belgrade à Novi Sad

Changement de club, mais pas de pays. Après avoir rompu son contrat avec le FMP Belgrade, Luka Asceric (2,01 m, 27 ans) a retrouvé un employeur, assez rapidement. Celui qui peut jouer sur les postes 1, 2 et 3 s’est récemment engagé avec le KK Vojvodina Novi Sad où il a déjà disputé six rencontres : trois en championnat et trois en ABA League 2.

Sa nouvelle formation est actuellement leader de KLS, la première division serbe, avec 17 victoires en 21 rencontres. À Novi Sad, l’ancien joueur de Lille, Hyères-Toulon, Bourg-en-Bresse et Évreux retrouve un ancien joueur du championnat de France, Zoran Nikolic, pivot monténégrin, vu au Portel la saison dernière.