Hugo Besson devrait quitter le FMP Belgrade, Luka Asceric est déjà parti

Entre résultats sportifs décevants (12e sur 14 d’ABA League), un changement d’entraîneur en cours de saison, l’ambiance n’est pas au beau fixe du côté du FMP Belgrade. À tel point qu’Hugo Besson, signataire d’un contrat de deux ans avec toutefois des clauses libératoires, cherche… déjà une porte de sortie, selon nos informations.

Ses deux derniers matchs ne font que confirmer cette tendance : l’ancien joueur de Saint-Quentin et de Boulogne-Levallois a respectivement disputé 10 puis 6 minutes de jeu. Le meneur-arrière drafté par Indiana en 2022, mais échangé aussitôt à Milwaukee, est en quête d’un nouveau challenge. En Serbie, Besson, qui voulait redevenir le go-to-guy de l’équipe après des playoffs anonymes aux Metropolitans 92, a disputé 16 matchs pour une moyenne de 13,9 points à 41% aux tirs, 3,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 11,7 d’évaluation en 23 minutes de jeu.

De son côté, son désormais ex-coéquipier Luka Asceric vient de faire ses valises, toujours selon nos informations. L’ancien joueur de Lille, Hyères-Toulon, Bourg-en-Bresse et Évreux, signataire d’un contrat d’une année, a rompu son contrat. Il n’a disputé que 8 rencontres cependant, tournant à une moyenne de 3,3 points et 2,8 rebonds pour 3,6 d’évaluation en 14 minutes. À présent, il est à la recherche d’un nouveau projet. Connaissant parfaitement le championnat de France, couteau-suisse sur un terrain (pouvant jouer du poste 1 à 3), le natif de Sankt Poltën (Autriche) est, faut-il le rappeler, un joueur JFL, bien que détenant le double-passeport Serbe et Autrichien.