Toujours dominant à 41 ans, Shawn King prolonge à Gravenchon

Shawn King, ancien n°1 à l’évaluation de Pro A en 2015 avec le Havre, a décidé de pousuivre un an au CS Gravenchon, en Nationale 2. Son entraîneur Bruno Suares a dévoilé la nouvelle, dans l’émission Parlons Sports du quotidien Paris Normandie.

Pensionnaire de quatrième division depuis 2021, entre Bordeaux et le Pays de Caux, le pivot saint-vincentais-et-grenadin comptabilise 16,3 points de moyenne, à bientôt 42 ans ! En plus de cet apport statistique, il a forcément un rôle de leader et de vétéran. « C’est quelqu’un d’adorable, capable de rassurer et d’encadrer les jeunes joueurs qui composent notre effectif. Il est indispensable d’un point de vue mental mais également sportif », souligne Bruno Soares.

Ancienne gloire de la Pro A, professionnel depuis 2008, Shawn King avait d’abord cartonné avec Nancy en 2012 (15,1 points à 61% et 6,9 rebonds). Après un crochet par la… Virtus Bologne, il avait retrouvé la Pro A, au Havre (2014/15), où il avait régné sur la saison, doté des meilleures statistiques du championnat (11,1 points à 63%, 9,7 rebonds et 1,4 passe décisive pour 19,7 d’évaluation).. Au sein du STB, il a compilé 11,1 points, 9,7 rebonds, 1,8 contre pour 19,7 d’évaluation. Il s’était ensuite inscrit dans la tradition des gros joueurs décevants à Gravelines (coupé au bout de deux matchs par le BCM en 2016), avant de décevoir à Denain en 2019/20.

Alors qu’il a retrouvé une seconde jeunesse en Nationale 2 depuis trois saisons, Shawn King a l’opportunité d’étoffer son palmarès ce week-end. Vendredi, il sera sur les lattes de l’Accor Arena, où le CS Gravenchon tentera de mettre un terme à la suprématie de Fougères, double tenant du titre, lors du Trophée Coupe de France.