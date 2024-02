Shay Colley nouvelle arrière de Bourges

Shay Colley (1,75 m, 28 ans) est la nouvelle arrière de Bourges. L’internationale canadienne a quitté les Flammes Carolo afin de remplacer Tima Pouye, qui est arrêtée pour le reste de la saison.

Auteure d’une deuxième saison compliquée à Charleville-Mézières (4,7 points, 1,4 rebond et 3,4 passes décisives sur 10 matchs en 20 minutes de jeu), elle va densifier les lignes arrières de l’équipe d’Olivier Lafargue, qui est deuxième de LFB et demi-finaliste de la Coupe de France.

« Shay Colley est une joueuse au profil similaire à Tima Pouye, capable de driver, de tirer et de défendre fort, décrit son nouveau coach. Elle permettra d’être un relai supplémentaire de nos meneuses sur certaines séquences. Elle connaît bien le Championnat de France et sa connexion avec Kayla Alexander via la sélection canadienne facilitera son acclimatation dans le club ».