Shorts, Agee, Lauvergne et Thompson nominés au trophée de MVP du mois de septembre

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé les noms des candidats au trophée de MVP de septembre 2025 de Betclic ELITE. On retrouve T.J. Shorts le meneur de Paris, Shevon Thompson le pivot de Nancy, ainsi que les intérieurs Tajuan Agee (Gravelines-Dunkerque) et Joffrey Lauvergne (ASVEL).

Les deux premiers nommés sont des habitués de ce trophée. MVP de la saison régulière de Betclic ELITE et de la Leaders CUP, le meneur parisien a empoché la récompense mensuelle du mois de février la saison dernière. Après deux matchs de championnat, il est le meilleur marqueur (22) et 2e meilleur passeur (8,5) de la division Régulièrement nominé, Shevon Thompson n’en a lui pas encore remporté. Enfin, Tajuan Agee et Joffrey Lauvergne ont été des maillons essentiels des deux premiers succès de Gravelines-Dunkerque et l’ASVEL cette saison.

Les votes ont lieu sur le réseau social X (ex-Twitter) de la Ligue Nationale de Basket (LNB).