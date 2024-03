Sidy Ndir remplace Razanamahenina à LyonSO

La saison dernière, Sidy Ndir avait dû croiser Damien Nseke Ebele dans un supermarché du Havre pour mettre le nez au STB en tant que sparring-partner puis pigiste médical, en novembre. Cette saison, cela a été pire : le Franco-Sénégalais a dû patienter pendant six mois, et le début de la seconde phase, pour refaire son apparition dans le circuit, du côté de LyonSO.

Kiady Razanamahenina parti pour l’Élan Béarnais, le club rhodanien a fait appel aux services du natif de la Nièvre. Un profil radicalement différent de celui du néo-Palois puisque doté de plus de qualités athlétiques, meilleur défenseur mais moins talentueux offensivement. Sans cesse rattrapé par ses problèmes de cheville au Havre l’an dernier, l’ancien combo-guard d’Antibes et Mulhouse a vécu une saison tronquée (6,7 points à 38%, 1,4 rebond et 3,3 passes décisives en 18 matchs).

S’il tentera de reprendre confiance avec LyonSO, Sidy Ndir devra aussi contribuer au maintien de sa nouvelle équipe. La tâche ne sera pas insurmontable puisque le club basé à Pierre-Bénite aborde la seconde phase avec une avance confortable en tête de la poule basse.