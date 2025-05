Siriman Kanouté sollicité par Pau-Lacq-Orthez et Rouen

Siriman Kanoute (1,78 m, 23 ans), qui sort d’une deuxième saison convaincante en Pro B avec Aix-Maurienne, est très sollicité sur le marché. S’il a été annoncé à Pau-Lacq-Orthez par le journaliste Alexandre Sanson, l’international malien est aussi courtisé par le Rouen Métropole Basket. Deux belles opportunités pour lui de continuer sa progression dans une équipe ambitieuse de la deuxième division française…

#ProB Après deux bonnes saisons à Aix-Maurienne, Siriman Kanouté devrait s’engager avec Pau-Lacq-Orthez pour la (les ?) saison(s) à venir. En attendant, le joueur s’apprête à disputer les Play-In contre Poitiers. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) May 15, 2025

Une progression linéaire

Après une première saison d’adaptation à Aix-Maurienne, Siriman Kanouté a confirmé son potentiel lors de l’exercice 2024-2025. En 39 matchs disputés, le meneur malien, ancien du SLUC Nancy, a affiché des moyennes de 9,3 points, 2,4 rebonds et 3,6 passes décisives.

Sa régularité et sa capacité à peser sur le jeu offensif, ainsi que ses formidables qualités athlétiques, ont donc séduit l’Élan Béarnais de miser sur lui. Les deux clubs verraient en lui un profil de JFL (joueur formé localement) capable d’apporter de la percussion et de l’expérience du championnat, si tant est qu’il arrive à jouer parfois avec plus de contrôle…

Mais avant de tourner définitivement la page Aix-Maurienne, Kanouté et ses coéquipiers devront se battre pour se qualifier en playoffs d’accession. Leur duel face à Poitiers, en play-in, est programmé ce vendredi 15 mai.