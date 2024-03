Six à la suite pour Monaco, auteur d’une grosse performance à Barcelone

Au Palau Blaugrana, les yeux étaient forcément tournés vers Mike James, à l’orée de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague. L’on a cependant vite compris que ce ne serait pas pour ce vendredi 1er mars. Alors, en prenant du recul, les regards ont pu se focaliser sur une superbe confrontation entre deux équipes du top 5. Dans une soirée où un événement a bien eu lieu, celui du retour de Ricky Rubio en EuroLeague, l’AS Monaco a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison pour l’emporter à Barcelone, 2e au classement (67-77).

Mike James pas dans un bon soir, le retour de Ricky Rubio en EuroLeague

Avec un 7-0 d’entrée du FC Barcelone, et des premières secondes qui ressemblaient à celle des mauvais soirs de Mike James, l’entame de Monaco a été tout sauf idyllique au Palau Blaugrana. Décontenancée par la pression défensive barcelonaise, l’ASM a mis un quart-temps à rentrer dans sa partie. Après avoir été bousculée pendant une dizaine de minutes, la Roca Team a haussé le ton dans sa propre moitié de terrain. Sans jamais redescendre par la suite.

Juste après l’entrée du meneur espagnol Ricky Rubio (5 points en 11 minutes de jeu), de retour 12 ans plus tard en EuroLeague, Monaco a pris pour la première fois l’avantage (25-27, 16′). Boostée par les belles entrées de Matthew Strazel (13 points à 4/7 aux tirs) et sa présence au rebond offensif (13 au total), l’équipe de Sasa Obradovic a pu regagner les vestiaires en étant au contact de Barcelone (35-33). Tout cela avec un Mike James à seulement 4 unités au bout de 20 minutes de jeu.

La 6e attaque de l’EuroLeague limitée à 67 points

La star de la Principauté, même si elle s’est réveillée après la pause (17 points à 6/17 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées), n’a pas forcément été l’arme décisive des Monégasques ce vendredi. Ou plutôt n’a pas été l’élément le plus en vue. Il y a d’abord eu le gros début de 3e quart-temps de l’intérieur lituanien Donatas Motiejunas, auteur de 10 de ses 12 points dans la période. Suivi de son remplaçant, Donta Hall (10 points à 5/5 aux tirs, 7 rebonds et 2 contres), incisif aux abords des deux paniers.

Le bel élan monégasque s’est poursuivi lors de la dernière période de dix minutes, en prenant la mesure de Blaugranas à bout de souffle. Entrant dans les cinq dernières minutes avec un matelas de 13 points d’avance (57-70, 35′) suite à un 3-points du tout jeune papa Elie Okobo (7 points, 5 rebonds et 4 passes décisives), Monaco a pu gérer sa fin de match. Et même quand Barcelone a fait poindre un hypothétique retour (65-72, 38′), Mike James est apparu, sur un lay-up ouvert créé par un écran de Motiejunas, puis sur un tir extérieur (65-77, 39′).

Mike James désormais à 12 unités du record de Spanoulis

Ainsi, Monaco a pu signer une 6e victoire consécutive en EuroLeague. Surtout, l’ASM conforte sa place dans le top 6, en occupant actuellement la 4e position. Rendez-vous est pris pour une potentielle 7e victoire la semaine prochaine à Gaston-Médecin. Tout comme le possible record de Mike James, qui n’est désormais plus qu’à 12 unités de dépasser Vassilis Spanoulis et de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague. L’Étoile Rouge de Belgrade est prévenue…

