Sixième défaite d’affilée pour la SIG Strasbourg, battue par l’AS Monaco

En perdant in extremis contre Bourg-en-Bresse le 17 janvier (70-76), la SIG Strasbourg savait à quoi elle s’exposait en affrontant les trois premiers du championnat avant la trêve internationale : Villeurbanne, Cholet puis Monaco. Certaines défaites furent plutôt déshonorantes, comme à l’Astroballe ou à la Meilleraie, celle de ce dimanche beaucoup moins mais la finalité est la même : l’équipe de Laurent Vila a concédé son sixième revers d’affilée (81-95), la pire série actuelle en Betclic ÉLITE.

Secouée pendant plus de 27 minutes par la SIG, où le duo Malcolm Cazalon (16 points et 8 rebonds) – Amadou Sow (13 points et 8 rebonds) a longtemps permis d’espérer un miracle, la Roca Team a paradoxalement fait la différence au moment où les Alsaciens semblaient pousser le plus fort, revenus à -3 (53-56) et boostés par l’expulsion de Jaron Blossomgame. Mais en sous-effectif (Fitts, Invernizzi et Chikoko absents), les Strasbourgeois ont perdu en lucidité et multiplié les approximations. Fatal face à une équipe de ce calibre…

Loyd a rejoué



Pendant que la SIG attend son nouveau meneur en la personne de Troy Caupain (à chacun son CV espéré quand l’ASM serait elle sur le dossier Daniel Theis), et un calendrier moins dense maintenant que la zone rouge se rapproche dangereusement (plus que deux victoires de retard sur le 15e, Le Portel), l’ASM s’est rassurée après son naufrage de vendredi contre le Partizan Belgrade (69-86). Vassilis Spanoulis aura parfaitement pianoté sur son effectif (neuf de ses onze joueurs entre 14 et 22 minutes) et aura surtout récupéré un cadre de l’effectif à cinq jours de la Leaders Cup. De retour après trois semaines, Jordan Loyd a signé un come back rassurant au Rhénus (15 points à 5/10 et 2 rebonds en 15 minutes).