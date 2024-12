Soirée record pour Jeff Roberson (Strasbourg)… en une seule mi-temps !

L’éveil de Jeff Roberson avec Strasbourg a pris date le vendredi 13 décembre à La Rochelle. Recrue tardive de la SIG pour pallier le pari raté Jordan Skipper-Brown, l’intérieur américain n’avait pas donné satisfaction depuis son arrivée dans le Bas-Rhin. Jusqu’à ce match contre le Stade Rochelais.

Un réveil définitif ou une simple lueur dans la nuit ?

Particulièrement décevant auparavant (6,5 points à 44% aux tirs en 15 minutes de jeu), c’est en pleine urgence strasbourgeoise que Jeff Roberson (1,98 m, 28 ans) a décidé d’enfin révéler l’étendue qualités aux supporters alsaciens. Mais en l’absence de Brice Dessert et avec un Vitalis Chikoko pénalisé par les fautes, le Texan a fait mieux que jouer les pompiers de service. En l’espace d’une mi-temps, il a compilé 23 points et 5 rebonds, marquant plus de la moitié des points strasbourgeois sur les 20 premières minutes.

« Il y avait peut-être un peu de motivation en plus pour lui parce qu’il savait que l’on comptait sur lui », soulignait Laurent Vila en conférence de presse, dans des propos rapportés par les DNA. « Il a été agressif et a peut-être profité aussi de ce que d’autres soient ciblés. Mais il a surtout trouvé les bonnes options par rapport à ce qui se présentait à lui. »

Cette flambée de Jeff Roberson n’a cependant pas survécu en seconde période. Il a pris 4 rebonds supplémentaires mais n’a plus marqué le moindre panier. Ce qui n’a pas empêché l’ancien joueur de l’université de Vanderbilt de pouvoir constater au coup de sifflet final qu’il avait établi ses nouveaux records de points à l’évaluation (27) et aux points (23).

Passé par le championnat polonais et joueur de Bundesliga ces trois dernières saisons, il n’avait cependant jamais eu des émoluments aussi haut dans sa carrière professionnelle. Reste à espérer pour la SIG Strasbourg que la seconde période de Jeff Roberson à La Rochelle n’était qu’un léger assoupissement et qu’il n’est pas retombé au contraire dans sa léthargie du début de saison.