Défaits par les Pays-Bas plus tôt dans la journée (20-13), les Bleus ont mordu la poussière contre la Serbie jeudi soir dans le tournoi 3×3. Au terme d’un match épique, interrompu par la pluie et face au favori du tableau masculin, les Français, soutenus par un public survolté au parc urbain de la Concorde, n’ont pas démérité. Accrocheurs, les hommes de Karim Souchu, déjà maladroits dans l’exercice face aux Battaves (2 sur 17), ont une nouvelle fois pêché à longue distance contre les Serbes avec un vilain 1 sur 9. Une panne d’adresse rédhibitoire face à une belle équipe des Balkans, emmenée par Dejan Majstorovic (9 points et 4 rebonds), auteur notamment d’un superbe 4 sur 8 à 2 points.

Après cette journée sans, la France affiche un bilan à l’équilibre de deux succès pour autant de revers. Pour autant les Bleus, actuels 5èmes au classement de l’unique poule A, conservent toutes leurs chances de qualification pour les phases finales au regard de la formule du tournoi, où seules les équipes classées 7ème et 8ème sont directement éliminées. Ils devront en revanche pour cela montrer un meilleur visage ce vendredi face à la Lettonie (14h05), puis contre les Etats-Unis (18h35), qui pourraient se présenter une fois de plus sans leur star Jimmer Fredette.