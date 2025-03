STB Le Havre – Quimper, un premier duel pour la montée en Pro B

La bataille pour la première place de la poule haute de Nationale 1 atteint son premier grand tournant ce vendredi soir. Le Havre (11 victoires – 4 défaites), deuxième, reçoit Quimper (12 victoires – 3 défaites), leader, aux Docks Océane dans une salle qui devrait être à guichets fermés. Ce match oppose deux formations habituées aux joutes professionnelles et bien déterminées à retrouver la Pro B.

Le Havre invincible à domicile, Quimper solide en défense

Malgré les absences de deux cadres, William Mensah et Valentin Bigote, les joueurs de Lauriane Dolt pourront compter sur leur invincibilité à domicile cette saison (14 victoires en autant de matchs). Un atout de poids, d’autant que les Quimpérois ont concédé quatre de leurs cinq défaites en déplacement. « Je pense que ça se jouera sur des détails. Le fait qu’on soit chez nous est quand même un sacré avantage », confiait le capitaine havrais Momar Ndoye dans Paris-Normandie.

Quimper, de son côté, mise sur sa défense de fer, celle qui encaisse le moins de points en NM1 (70,5 points en moyenne par match). Un secteur que connaissent bien Momar Ndoye et Joël Awich, anciens joueurs des Béliers de Kemper. « J’ai pratiqué cette défense puisque j’étais là-bas l’année dernière, confie Ndoye. C’est solide et bien organisé. »

Une lutte aux enjeux bien au-delà du terrain

Si ce match semble primordial dans la lutte pour la première place, les deux clubs s’inscrivent dans une dynamique similaire au-delà du terrain. Le Havre et Quimper, qui ont tous deux connu la Pro A, misent sur une structure économique solide pour envisager un avenir plus serein. « Cela fait cinq ans que l’on pousse dans tous les sens », explique Rudy Sévi, président du STB, propos relayés par Ouest-France.

Avec un budget proche de 2,2 millions d’euros, les deux clubs ont les moyens de leurs ambitions. Quimper a d’ailleurs dû composer avec les départs de Joël Awich et Momar Ndoye vers Le Havre l’été dernier, ce qui ne fut pas sans mal pour le club finistérien.

Un match à double tranchant

Sportivement, la rencontre pourrait redistribuer les cartes. Une victoire de Quimper offrirait aux Béliers un avantage confortable avec deux succès d’avance, tandis qu’une défaite permettrait au STB de prendre la tête au point-average. Thibault Wolicki, coach de Quimper, tente toutefois de dédramatiser : « Le Havre a davantage la pression que nous. Si on gagne là-bas, on aura deux victoires d’avance. Si on perd, il faudra encore qu’ils viennent gagner chez nous… », compte le technicien nordiste dans Ouest-France.

Ce duel au sommet s’annonce électrique et pourrait bien être un premier pas vers un retour en Pro B pour l’une de ces deux formations historiques.