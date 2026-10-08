Steve Nash voit les Pacers reconquérir l'Est avec Haliburton

Et si les Indiana Pacers retrouvaient les Finales NBA dès 2027 ? C'est en tout cas le souhait de Steve Nash, qui a désigné la franchise d'Indianapolis comme son favori pour remporter la conférence Est cette saison. Invité du Zach Lowe Show, l'ancien meneur des Phoenix Sunset des Dallas Mavericks a expliqué pourquoi il croyait à un nouveau parcours des Pacers, tout en reconnaissant les nombreuses incertitudes qui entourent cette équipe.

« Ma nostalgie et mon côté sentimental me poussent à choisir les Pacers. J'adorerais les revoir à ce niveau. Ils en sont capables, mais ils ont aussi bénéficié d'un concours de circonstances exceptionnel à bien des égards », a déclaré le double MVP.

Le retour de Tyrese Haliburton au cœur des espoirs d'Indiana

Finalistes NBA en 2025, les Pacers avaient vu leur rêve de titre s'effondrer lors du match 7 contre Oklahoma City. Tyrese Haliburton, auteur de 9 points en début de rencontre, s'était rompu le tendon d'Achille dès le premier quart-temps. Indiana avait finalement perdu cette ultime rencontre face au Thunder.

Pour Steve Nash, cette fin de parcours reste particulièrement difficile à oublier.

« Sincèrement, c'est l'une des plus belles histoires du sport professionnel, mais on n'en parle presque plus aujourd'hui parce qu'ils ont perdu. Une fin vraiment, vraiment, vraiment tragique pour eux. »

Après avoir manqué l'intégralité de la saison 2025-2026, Haliburton vient de retrouver les parquets en présaison. Le meneur a inscrit 7 points et délivré 6 passes décisives en 16 minutes, mercredi 7 octobre, lors de la victoire d'Indiana contre Minnesota (123-112).

Pour Nash, sa capacité à retrouver son meilleur niveau d'ici aux playoffs constituera l'une des principales conditions d'une nouvelle conquête de l'Est.

Ivica Zubac et le banc devront également répondre présents

Le retour d'Haliburton ne suffira toutefois pas à lui seul. L'ancien international canadien estime qu'Ivica Zubac devra parfaitement s'intégrer au collectif malgré son absence de menace extérieure.

Nash insiste également sur l'importance du banc des Pacers. La contribution des remplaçants, particulièrement précieuse lors des précédentes campagnes, devra de nouveau permettre à Indiana de maintenir son niveau d'intensité.

Interrogé par Zach Lowe sur la part de sentimentalisme dans son pronostic, le Hall of Famer n'a pas cherché à masquer son attachement à cette équipe.

« J'espère que ma raison entre aussi en ligne de compte. Ils ont encore des choses à prouver. »

Entre le retour de leur meneur All-Star, l'intégration de Zubac et la nécessité de retrouver leur cohésion collective, les Pacers disposent donc de plusieurs mois pour donner raison à Steve Nash.