Les trois enseignements de la nuit en présaison NBA

La présaison NBA se poursuit avec des rencontres qui permettent aux franchises d'affiner leurs rotations et d'évaluer leurs nouvelles recrues. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs tendances se sont dégagées, entre les bons résultats des équipes de la conférence Est, les performances de jeunes joueurs et les premières expérimentations de Portland avec son effectif.

La conférence Est réalise un sans-faute face à l'Ouest

Quatre confrontations entre les deux conférences figuraient au programme de la nuit, et toutes ont tourné à l'avantage des équipes de l'Est. Indiana a dominé Minnesota (123-112), Orlando s'est imposé face à Memphis (122-118), Milwaukee a pris le dessus sur Oklahoma City (128-126), tandis que Chicago a battu Phoenix (124-117).

Ces résultats restent à relativiser, les rencontres de présaison étant avant tout destinées à préparer les effectifs. Ils accompagnent néanmoins une tendance attendue pour cet exercice 2026-2027 : la conférence Est semble disposer d'une densité plus forte, avec plusieurs franchises capables de nourrir de belles ambitions.

Il faudra évidemment attendre les premières semaines de compétition officielle pour mesurer les véritables rapports de force.

Les rookies profitent de leur temps de jeu

La présaison constitue également une occasion pour les débutants de prendre leurs repères dans la ligue. Avec des rotations élargies et des cadres souvent ménagés, plusieurs joueurs issus de la Draft 2026 ont pu se mettre en évidence.

À Chicago, Caleb Wilson a inscrit 15 points contre Phoenix, tandis que Brayden Burries a participé au succès de Milwaukee avec 16 points et 5 rebonds. Du côté de Memphis, Cameron Boozer a confirmé ses dispositions avec 16 points, 6 rebonds et 2 passes.

Malgré la défaite d'Oklahoma City, l'intérieur Aday Mara a particulièrement pesé avec 22 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Bennett Stirtz s'est lui aussi distingué avec 20 points, 5 rebonds et 2 passes décisives.

Des performances encourageantes, même si le niveau d'opposition et les responsabilités évolueront sensiblement lorsque la saison régulière débutera.

ADAY MARA (22 PTS) IS 10/10 FROM THE FLOOR 😱



He's 15/15 from the floor in the preseason (2 games)! pic.twitter.com/ZWCJn1aB8t — NBA (@NBA) 8 octobre 2026

Portland cherche encore la bonne formule sur ses lignes arrière

Vainqueurs de Golden State (123-118), les Trail Blazers ont profité de leur première sortie pour multiplier les essais. Micah Nori a utilisé 17 joueurs, avec une attention particulière portée à l'organisation de son secteur extérieur.

L'entraîneur a notamment choisi d'associer Damian Lillard et Ja Morant dans son cinq de départ. Le premier a inscrit 15 points, tandis que l'ancien meneur de Memphis a livré une prestation plus discrète pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, avec 8 points et 5 passes décisives.

1️⃣ with the save, 0️⃣ with the lay pic.twitter.com/qU2dQitCAU — Portland Trail Blazers (@trailblazers) 8 octobre 2026

Le partage des responsabilités reste toutefois à définir. Entre Lillard, Morant, Scoot Henderson et Jrue Holiday, tous utilisés pendant moins de vingt minutes, Portland dispose de plusieurs créateurs qui devront apprendre à cohabiter.

La présaison doit justement permettre à Nori d'évaluer les associations possibles, sans sacrifier l'équilibre défensif de son équipe. La victoire face aux Warriors n'apporte pas encore de réponse définitive, mais elle marque le début de ces expérimentations.