Spurs : Dylan Harper, le véritable lieutenant de Victor Wembanyama ?

Les Spurs disposent d’un effectif particulièrement talentueux autour de Victor Wembanyama. Mais derrière leur superstar française, la hiérarchie serait déjà clairement établie en interne. Selon Brian Windhorst, Dylan Harper serait considéré comme le deuxième meilleur joueur de l’équipe, devant notamment De’Aaron Fox et Stephon Castle.

The Spurs internally believe Dylan Harper is already their second-best player, per @WindhorstESPN



"The Spurs internally believe Dylan Harper is their second best player. That’s not a slight on De'Aaron Fox or Stephon Castle. Harper is a stud." pic.twitter.com/bq1jTi6E7o — NBABase (@TheNBABase) 6 octobre 2026

Sur The Hoop Collective, le journaliste d’ESPN Michael C. Wright a d’abord évoqué les « très bonnes choses » qu’il avait entendues au sujet du jeune joueur. Brian Windhorst s’est ensuite montré encore plus catégorique.

« Je vais être franc. Les Spurs considèrent Dylan Harper comme leur deuxième meilleur joueur », a déclaré sans détour le journaliste. « Ce n’est pas un manque de respect envers De’Aaron Fox. Ce n’est pas un manque de respect envers Stephon Castle. (Dylan) Harper est un joueur exceptionnel. »

Dylan Harper en pleine progression

Cette confiance accordée au deuxième choix de la Draft NBA 2025 peut sembler surprenante au regard de sa première saison. Dylan Harper n’a été titularisé qu’à quatre reprises en 69 rencontres de saison régulière, pour des moyennes de 11,8 points, 3,4 rebonds et 3,8 passes décisives.

Toutefois, ses chiffres n'ont cessé d'augmenter au fur et à mesure de la saison, laissant penser que le joueur évoluait mois après mois. Cette évolution impressionnante a notamment pu être observée lors des playoffs.

Dylan Harper Poste : Meneur/Arrière

Taille : 195 cm

Âge : 20 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : San Antonio Spurs Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 18,0 #4 REB 6,4 #5 PD 3,0 #6

Malgré la défaite des Spurs en cinq matches lors des Finales face aux Knicks, le fils de Ron a tourné à 18 points, 6,4 rebonds et 3 passes décisives de moyenne. Des performances confirmant au front office texan que le joueur pouvait déjà incarner un rôle de taulier au sein de la franchise.

Une place de sixième homme amenée à évoluer

La situation reste toutefois particulière pour l'arrière. Avec De’Aaron Fox et Stephon Castle pressentis pour débuter dans le cinq majeur, l'ancien joueur de Rutgers devrait une nouvelle fois commencer la saison dans le rôle de sixième homme.

Dylan Harper avait d’ailleurs expliqué à Bleacher Report que malgré ce rôle un tant soit peu frustrant, il était capable de s’épanouir au sein du collectif de San Antonio. Mais les déclarations de Brian Windhorst donnent une autre dimension à sa situation. Si les Texans le considèrent réellement comme leur deuxième meilleur joueur, son statut pourrait rapidement dépasser celui d’un simple remplaçant de luxe.

Ainsi, derrière l’intouchable Victor Wembanyama, le natif du New Jersey pourrait s’imposer beaucoup plus rapidement que prévu comme l’une des principales figures du projet de San Antonio. La place dans le cinq de départ de De'Aaron Fox pourrait dès lors devenir de plus en plus menacée, surtout si le double All-Star continue de décevoir comme l'an passé.