"John Collins a essayé de m'étrangler" assure Dillon Brooks

Le match de pré-saison entre les Pistons et les Suns a beau être terminé, celui-ci continue de faire parler. Au lendemain de la victoire de Detroit (109-107), Dillon Brooks est revenu sur l’incident le mêlant à John Collins et a accusé la nouvelle recrue de Detroit d’avoir tenté de l’étrangler.

John Collins grabs Dillon Brooks by the throat. 😳 pic.twitter.com/ES4M4UCL3x — Hoop Central (@TheHoopCentral) 5 octobre 2026

La scène s’est déroulée après seulement 5 minutes de jeu dans le premier quart-temps. Après un duel physique dans la raquette, John Collins a récupéré un rebond offensif tandis que Dillon Brooks continuait de mettre la pression sur lui pour l’empêcher de remonter vers le panier. L’intérieur de Detroit s’est alors retourné et a posé sa main sur le cou de son adversaire, avant que les joueurs et les arbitres n’interviennent pour séparer les deux hommes.

Après visionnage des images, les arbitres ont infligé une faute flagrante de niveau 1 au joueur des Pistons et une faute technique à l'ancien garde-fou des Grizzlies.

Dillon Brooks (Phoenix Suns) - John Collins (LA Clippers) Comparaison statistique entre deux joueurs Dillon Brooks John Collins MJ 61 70 PTS 20,5 13,5 REB 3,8 5,4 PD 1,8 1 IN 1 0,9 CO 0,2 0,7

Brooks conteste la faute technique

Toutefois, cette décision demeure incomprise par l'intérieur des Suns « Il m’a plaqué, et là je lui ai dit : "Je ne te laisserai pas passer !" Il s’est retourné, a essayé de m’étrangler et m’a touché. C’est pour ça que je ne comprends pas la faute technique. Je n’ai rien provoqué. Je joue le jeu », a expliqué le Canadien.

Le joueur des Suns en a remis une couche en affirmant que son adversaire avait mal vécu l’intensité du duel. « Certains ne supportent pas le contact physique et il a probablement été gêné en essayant de me frapper et en tombant au sol ».

John Collins on his scuffle with Dillon Brooks and a “Welcome to Detroit” moment that set the tone for his first appearance as a Piston:



“Wasn’t necessarily trying to set that tone, but glad I did.” pic.twitter.com/Bj3dGchv6R — Jacob Richman (@JacobHRichman) 6 octobre 2026

En revanche, le joueur de 30 ans a ensuite reconnu ces torts dans cette embrouille « Me connaissant, j’aime bien enfoncer le clou », avant de raconter que John Collins aurait ensuite cherché à éviter la confrontation directe.

Brooks, un habitué des altercations

D'ailleurs, Dillon Brooks commence à se constituer un joli dossier d'altercations avec d'autres joueurs de la ligue. Réputé pour son intensité défensive et ses provocations, l’ailier a d’ailleurs terminé la saison dernière avec le plus grand nombre de fautes techniques de la NBA, avec 17.

Cela n’enlève rien au geste de l'ancien joueur des Hawks tout à fait condamnable mais le fait que le Canadien soit impliqué ne choque aucun suiveur récent de la grande ligue. Le prochain affrontement entre les deux hommes n'aura pas lieu de sitôt seulement le 17 décembre prochain et il faudra garder un œil sur ce match.

En attendant peut-être que cette brouille soit oubliée, même Dillon Brooks semble éprouver un certain plaisir à ne pas continuer de provoquer ses anciens adversaires.