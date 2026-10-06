C’est un gros changement dans la carrière d’Alexandre Sarr (2,16 m, 21 ans). Arrivé dans une équipe des Washington Wizards en pleine reconstruction, le Français n’a toujours pas eu l’occasion de jouer du basket compétitif. Ça sera le cas cette saison, puisque la franchise de la capitale a enregistré l’arrivée de gros noms (Trae Young, AJ Dybantsa, Anthony Davis, Deandre Ayton…) qui déplacent l’objectif collectif vers une qualification en playoffs.

Une association inédite

De plus, l’ancien des Perth Wildcats va aussi connaître un gros changement dans le jeu. Pour cause, il va devoir s’adapter. Tout seul dans la raquette des Wizards depuis sa Draft en 2024, Sarr voit débarquer un gros morceau à ses côtés, en la personne d’Anthony Davis. Un intérieur de 12 ans son aîné, avec un CV long comme le bras et une grosse production statistique à venir, si tant est qu’il reste en bonne santé.

Et surtout, un titulaire en puissance, qui le sera donc aux côtés du Français. Ce dernier ne s’en inquiète pas, comme il l’a expliqué au Media Day : « Peu importe que je joue poste 4 ou 5. AD est très polyvalent, et moi aussi. Ça dépendra du match-up, de ce que le coach veut chaque soir. Je suis sûr qu’il dessinera des systèmes pour nous deux. »

Anthony Davis (Dallas Mavericks) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) Comparaison statistique entre deux joueurs Anthony Davis Alexandre Sarr MJ 20 55 PTS 20,4 15,3 REB 11 6,9 PD 2,8 2,4 IN 1,1 0,8 CO 1,7 1,8

« Ça va me permettre d'être plus agressif en défense »

Long et mobile, Sarr peut en effet jouer poste 4 autant que poste 5. Les deux seront interchangeables, puisque c’est aussi le cas de Davis. Et là où le n°2 de la Draft 2024 voit un principal avantage, c’est en défense : « En défense, c’est très excitant. Si un joueur me passe, il y aura AD derrière, et inversement. Ça va me permettre d’être plus agressif en défense, d’aller chercher des contres, parce que je sais qu’il sera derrière pour prendre les rebonds ou faire les box-outs. » De quoi faire progresser les Wizards, qui étaient tout simplement la pire défense de NBA la saison dernière.

Davis a en effet été élu 5 fois dans des All-Defensive Teams, a terminé 3 fois meilleur contreur de NBA sur une saison, et a fini 4 fois dans le Top 5 du classement du DPOY, sans jamais le remporter. L’âge avançant, le natif de Chicago s’est davantage transformé en une tour de contrôle défensive, qui protège l’arceau et s’en éloigne moins en défense.

Alex Sarr said he’s excited to play next to another elite rim protector in Anthony Davis:



“Once you get past me, you’ve got AD on the back, and the other way around … He’ll allow me to be more aggressive in pursuing blocks, knowing I have someone to rebound the ball. pic.twitter.com/bifCfwfbqY — Greg Finberg (@GregFinberg) 5 octobre 2026

Pour combien de temps ?

Ce qu’essaye de devenir Alexandre Sarr, qui était le deuxième meilleur contreur de NBA l’année dernière, derrière Victor Wembanyama. Il a d’ailleurs révélé à notre micro ce lundi qu’une relation de mentorat se met en place entre les deux “big men” : « Forcément il me donne beaucoup de conseils. Il y a des choses qu’il voit sur le terrain qu’il va me dire directement, sur ce que j’aurais pu faire différemment, sur la manière dont on va s’aider, s’interchanger en défense, les positions etc. Il y a beaucoup de questions que je peux lui poser. »

Quant à leur entente sur le parquet, « elle va se former en jouant. » Enfin, en tout cas tant que le plus âgé des deux reste en bonne santé. Mais surtout reste aux Wizards, étant donné que les discussions autour d’une extension semblent patiner…